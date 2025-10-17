Egységes európai tőzsde létrehozását szorgalmazza a német kancellár

Merz szerint egy egységes európai tőzsdére van szükség, hogy a sikeres cégek – például a német biotechnológiai vállalatok – ne a New York-i tőzsdére kényszerüljenek. Úgy fogalmazott: vállalatainknak kellően széles és mély tőkepiacra van szükségük, hogy jobban és mindenekelőtt gyorsabban tudják finanszírozni magukat.
A politikus kormánya nemrég megállapodott Franciaországgal az együttműködés elmélyítéséről az EU tőkepiaci uniójának (CMU) előmozdítása érdekében.
Ez magában foglalja hatáskörök átadását egy egységes európai felügyeletnek, szakítva Berlin korábbi vonakodásával az uniós testületekhez történő hatáskör-átruházástól.
Az EU tőkepiacainak integrációját célzó tervek eddig nagyrészt amiatt akadtak el, hogy Németország ellenezte a bonni BaFintól a párizsi székhelyű ESMA-hoz történő felügyeleti hatáskör-áthelyezést. Más országok, köztük Luxemburg és Ciprus, szintén ellenzik a központosított felügyeletet.
A tőkepiaci unió – és egy, az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) hasonló egységes felügyeleti szerv – a volt EKB-elnök, Mario Draghi jelentésében is kiemelt prioritás. A dokumentum azt vizsgálja, miként nyerheti vissza Európa versenyelőnyét Kínával és az Egyesült Államokkal szemben.
Németország pénzügyminisztere, Lars Klingbeil a közelmúltban beleegyezett abba, hogy feltérképezzék azokat a területeket, ahol indokolt a központosított felügyelet. Ez a francia–német előkészítő munka része a tőkepiaci unióról – mondta korábban három, az ügyet ismerő személy a Financial Timesnak.
Merz – aki 2018-as politikai visszatérése előtt az amerikai BlackRock vagyonkezelő tanácsadója volt, és a Deutsche Börse igazgatóságában is ült – a tőkepiaci unió melletti kiállását a három éve stagnáló német gazdaság élénkítésének eszközeként értelmezi.
Stéphane Boujnah, az Euronext vezérigazgatója – a tőzsdecsoport hét uniós országot, köztük Franciaországot és Hollandiát fog össze – üdvözölte Merz javaslatát. Közölte, hogy az Euronext "kész hozzájárulni az európai piacok konszolidációjának következő szintjéhez". Szerinte az ESMA-nak adott felügyeleti jogosítványok kezelnék "a szabályozás és felügyelet széttartását", és "határozott lépésre van szükség az egységes felügyelet felé".
A Deutsche Börse a konszolidációval vagy a felügyelettel kapcsolatban nem kommentált, ugyanakkor úgy közölte, hogy Európa pénzügyi rendszere az elégtelen befektetői kereslettől és a magas fokú széttagoltságtól szenved.
A jövő heti EU-csúcs előtt elmondott beszédében Merz nagyobb uniós integrációt, kevesebb szabályozást és Mario Draghi, valamint egy másik volt olasz kormányfő, Enrico Letta ajánlásainak végrehajtását sürgette. Célja a javak, a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások egységes piacát gátló fennmaradó akadályok felszámolása.
Mario Draghi jelentése megmutatja, hogy az EU és az Egyesült Államok közötti növekedési rés nagy része Európa elégtelen termelékenységi növekedésére vezethető vissza. A termelékenység a versenyképesség legfontosabb előfeltétele... Európa csak akkor lesz termelékenyebb, ha gyökeresen megváltozik
– mondta.
Az erősebb tőkepiaci integrációt szorgalmazó tagállamok közül Franciaország azzal érvel, hogy a rendszerszintű pénzügyi infrastruktúrák – például a tőzsdék és a központi szerződő felek – egységes uniós felügyelete egységes normákat teremtene a blokk egészében. Ez csökkentené a piaci széttagoltságot, és mérsékelné a határokon átnyúló szereplők megfelelési költségeit.
Az Európai Bizottság idén esedékes javaslatokon dolgozik, amelyek az ESMA-t további felügyeleti hatáskörökkel ruháznák fel egyes szereplők – például központi szerződő felek, központi értéktárak, kereskedési helyszínek és kriptotőzsdék – felett. Berlin azonban egyelőre ellenzi, hogy a kriptoszektort az ESMA felügyelje.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Megtámadták ma reggel Moszkvát: riasztották a védelmi erőket
Kifejezetten intenzív támadás volt - Egész éjjel dolgozott a légvédelem Oroszországban.
Magyarországon érhet véget az orosz-ukrán háború – Mekkora a valós esélye a békének?
Nézzük meg, mekkora esély van most a háború lezárására a lényegében eredménytelen alaszkai csúcs után.
Radikális átalakítás az egészségügyben: kártalanítást fizet az állam
830 millió forintból.
Veszélybe került a magyar vagongyártás: elrendelték a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavító felszámolását
40 milliárd forint kellene a megmentésükre.
Európa és Latin-Amerika felé kacsintgat az USA legnagyobb bankja
Jamie Dimon vezérigazgató nyilatkozott.
Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal a csúcstalálkozóról
A budapesti tárgyalás előkészületeit megkezdték.
Újabb nagy bankfelvásárlás hiúsult meg Európában
Nem sikerült a BBVA akciója.
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!