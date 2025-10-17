Egységes európai tőzsde létrehozását szorgalmazza a német kancellár

Merz szerint egy egységes európai tőzsdére van szükség, hogy a sikeres cégek – például a német biotechnológiai vállalatok – ne a New York-i tőzsdére kényszerüljenek. Úgy fogalmazott: vállalatainknak kellően széles és mély tőkepiacra van szükségük, hogy jobban és mindenekelőtt gyorsabban tudják finanszírozni magukat.

A politikus kormánya nemrég megállapodott Franciaországgal az együttműködés elmélyítéséről az EU tőkepiaci uniójának (CMU) előmozdítása érdekében.

Ez magában foglalja hatáskörök átadását egy egységes európai felügyeletnek, szakítva Berlin korábbi vonakodásával az uniós testületekhez történő hatáskör-átruházástól.

Az EU tőkepiacainak integrációját célzó tervek eddig nagyrészt amiatt akadtak el, hogy Németország ellenezte a bonni BaFintól a párizsi székhelyű ESMA-hoz történő felügyeleti hatáskör-áthelyezést. Más országok, köztük Luxemburg és Ciprus, szintén ellenzik a központosított felügyeletet.

A tőkepiaci unió – és egy, az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) hasonló egységes felügyeleti szerv – a volt EKB-elnök, Mario Draghi jelentésében is kiemelt prioritás. A dokumentum azt vizsgálja, miként nyerheti vissza Európa versenyelőnyét Kínával és az Egyesült Államokkal szemben.

Németország pénzügyminisztere, Lars Klingbeil a közelmúltban beleegyezett abba, hogy feltérképezzék azokat a területeket, ahol indokolt a központosított felügyelet. Ez a francia–német előkészítő munka része a tőkepiaci unióról – mondta korábban három, az ügyet ismerő személy a Financial Timesnak.

Merz – aki 2018-as politikai visszatérése előtt az amerikai BlackRock vagyonkezelő tanácsadója volt, és a Deutsche Börse igazgatóságában is ült – a tőkepiaci unió melletti kiállását a három éve stagnáló német gazdaság élénkítésének eszközeként értelmezi.

Stéphane Boujnah, az Euronext vezérigazgatója – a tőzsdecsoport hét uniós országot, köztük Franciaországot és Hollandiát fog össze – üdvözölte Merz javaslatát. Közölte, hogy az Euronext "kész hozzájárulni az európai piacok konszolidációjának következő szintjéhez". Szerinte az ESMA-nak adott felügyeleti jogosítványok kezelnék "a szabályozás és felügyelet széttartását", és "határozott lépésre van szükség az egységes felügyelet felé".

A Deutsche Börse a konszolidációval vagy a felügyelettel kapcsolatban nem kommentált, ugyanakkor úgy közölte, hogy Európa pénzügyi rendszere az elégtelen befektetői kereslettől és a magas fokú széttagoltságtól szenved.

A jövő heti EU-csúcs előtt elmondott beszédében Merz nagyobb uniós integrációt, kevesebb szabályozást és Mario Draghi, valamint egy másik volt olasz kormányfő, Enrico Letta ajánlásainak végrehajtását sürgette. Célja a javak, a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások egységes piacát gátló fennmaradó akadályok felszámolása.

Mario Draghi jelentése megmutatja, hogy az EU és az Egyesült Államok közötti növekedési rés nagy része Európa elégtelen termelékenységi növekedésére vezethető vissza. A termelékenység a versenyképesség legfontosabb előfeltétele... Európa csak akkor lesz termelékenyebb, ha gyökeresen megváltozik

– mondta.

Az erősebb tőkepiaci integrációt szorgalmazó tagállamok közül Franciaország azzal érvel, hogy a rendszerszintű pénzügyi infrastruktúrák – például a tőzsdék és a központi szerződő felek – egységes uniós felügyelete egységes normákat teremtene a blokk egészében. Ez csökkentené a piaci széttagoltságot, és mérsékelné a határokon átnyúló szereplők megfelelési költségeit.

Az Európai Bizottság idén esedékes javaslatokon dolgozik, amelyek az ESMA-t további felügyeleti hatáskörökkel ruháznák fel egyes szereplők – például központi szerződő felek, központi értéktárak, kereskedési helyszínek és kriptotőzsdék – felett. Berlin azonban egyelőre ellenzi, hogy a kriptoszektort az ESMA felügyelje.

