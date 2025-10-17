Ez egyre csúnyább, ütik a bankrészvényeket

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Jelentős esés alakult ki ma délelőtt a tőzsdéken, az európai részvénypiacok lekövetik az USA-ban, illetve az Ázsiában látott mozgásokat. A hangulatromlás mögött álló egyik tényező, hogy az amerikai regionális bankok részvényei a hitelezési feltételekkel kapcsolatos aggodalmak miatt beszakadtak tegnap, ami miatt globálisan szabadulnak a befektetők a bankpapíroktól.
Az amerikai regionális bankokat az elmúlt időszakban újra megrázta néhány gyanús hitelügylet és csődesemény. A Zions Bancorp épp tegnap jelentette be, hogy két nagyobb vállalati hitelén súlyos veszteséget szenvedett el, csalásgyanú miatt, ami 10 százalék feletti zuhanást okozott a részvényben. A Western Alliance hasonló helyzetbe került: egyik ügyfeléről kiderült, hogy hamis adatokat adott a biztosítékokról, miközben a banknak közvetett kitettsége van a First Brands nevű autóalkatrész-gyártóhoz is, amely csődvédelmet kért több milliárd dolláros adóssággal. A First Brands körül a Jefferies befektetési bank is bajba került, mivel egyik alapja olyan követeléseket finanszírozott, amelyeket a cég állítólag többször is lekötött biztosítékként. Ezzel párhuzamosan a Tricolor, egy subprime autóhitelező cég felszámolás alá került, és több regionális banknál okozhat veszteséget.
A botrányok együttesen újraélesztették a félelmeket, hogy a regionális bankok mérlegeiben több a rejtett kockázat, mint amit a piac eddig gondolt.
A hírekre az ázsiai bankrészvények is estek, és nincs ez másképp ma Európában sem.
- a Deutsche Bank 5,6 százalékot,
- a Barclays 4,8 százalékot,
- a Standard Chartered 4,7 százalékot
- a SocGen 3,7 százalékot,
- a Banco Santander 3,4 százalékot esett.
A régiós bankoknál nincsenek ekkora mínuszok, de jellemzően itt is esés látható:
- az OTP 0,9 százalékot,
- az Erste 1,7 százalékot,
- a Komercni banka 1,3 százalékot,
- a PKO 1,2 százalékot esett
Az olasz bankok közül
- a BPE 3,2 százalékot,
- az Unicredit 3 százalékot,
- a Mediobanca 2,5 százalékot,
- az Intesa Sanpaolo 2,2 százalékot esett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
