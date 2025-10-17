  • Megjelenítés
Ez egyre csúnyább, ütik a bankrészvényeket
Befektetés

Ez egyre csúnyább, ütik a bankrészvényeket

Portfolio
Nyomás alá kerültek a bankrészvények ma Európában, miután tegnap az amerikai hitelpiaccal, és a helyi regionális bankok gyakorlataival kapcsolatban felerősödtek a befektetői félelmek, amely globális eladási hullámot indított el a bankrészvényekben.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Jelentős esés alakult ki ma délelőtt a tőzsdéken, az európai részvénypiacok lekövetik az USA-ban, illetve az Ázsiában látott mozgásokat. A hangulatromlás mögött álló egyik tényező, hogy az amerikai regionális bankok részvényei a hitelezési feltételekkel kapcsolatos aggodalmak miatt beszakadtak tegnap, ami miatt globálisan szabadulnak a befektetők a bankpapíroktól.

Az amerikai regionális bankokat az elmúlt időszakban újra megrázta néhány gyanús hitelügylet és csődesemény. A Zions Bancorp épp tegnap jelentette be, hogy két nagyobb vállalati hitelén súlyos veszteséget szenvedett el, csalásgyanú miatt, ami 10 százalék feletti zuhanást okozott a részvényben. A Western Alliance hasonló helyzetbe került: egyik ügyfeléről kiderült, hogy hamis adatokat adott a biztosítékokról, miközben a banknak közvetett kitettsége van a First Brands nevű autóalkatrész-gyártóhoz is, amely csődvédelmet kért több milliárd dolláros adóssággal. A First Brands körül a Jefferies befektetési bank is bajba került, mivel egyik alapja olyan követeléseket finanszírozott, amelyeket a cég állítólag többször is lekötött biztosítékként. Ezzel párhuzamosan a Tricolor, egy subprime autóhitelező cég felszámolás alá került, és több regionális banknál okozhat veszteséget.  

Kapcsolódó cikkünk

Kisebbfajta rémület lett úrrá a regionális bankok részvénypiacán Amerikában

Megjelentek a csótányok a pénzügyi szektorban, de vajon mennyi van belőlük?

Két autópiaci összeomlás jelzi: kicsit túlfutott a hitelezés

A botrányok együttesen újraélesztették a félelmeket, hogy a regionális bankok mérlegeiben több a rejtett kockázat, mint amit a piac eddig gondolt.

A hírekre az ázsiai bankrészvények is estek, és nincs ez másképp ma Európában sem.

  • a Deutsche Bank 5,6 százalékot,
  • a Barclays 4,8 százalékot,
  • a Standard Chartered 4,7 százalékot
  • a SocGen 3,7 százalékot,
  • a Banco Santander 3,4 százalékot esett.

A régiós bankoknál nincsenek ekkora mínuszok, de jellemzően itt is esés látható:

  • az OTP 0,9 százalékot,
  • az Erste 1,7 százalékot,
  • a Komercni banka 1,3 százalékot,
  • a PKO 1,2 százalékot esett

Az olasz bankok közül

  • a BPE 3,2 százalékot,
  • az Unicredit 3 százalékot,
  • a Mediobanca 2,5 százalékot,
  • az Intesa Sanpaolo 2,2 százalékot esett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2159371875-árfolyam-befektetés-digitális-kriptovaluta-pénz-pénzügy-technológia-tőzsde
Portfolio signature
Ha ez bejön, akkor napokon belül valami nagy dolog történhet a bitcoinnal
Pénzcentrum
Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility