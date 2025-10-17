Ez egyre csúnyább, ütik a bankrészvényeket

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Jelentős esés alakult ki ma délelőtt a tőzsdéken, az európai részvénypiacok lekövetik az USA-ban, illetve az Ázsiában látott mozgásokat. A hangulatromlás mögött álló egyik tényező, hogy az amerikai regionális bankok részvényei a hitelezési feltételekkel kapcsolatos aggodalmak miatt beszakadtak tegnap, ami miatt globálisan szabadulnak a befektetők a bankpapíroktól.

Az amerikai regionális bankokat az elmúlt időszakban újra megrázta néhány gyanús hitelügylet és csődesemény. A Zions Bancorp épp tegnap jelentette be, hogy két nagyobb vállalati hitelén súlyos veszteséget szenvedett el, csalásgyanú miatt, ami 10 százalék feletti zuhanást okozott a részvényben. A Western Alliance hasonló helyzetbe került: egyik ügyfeléről kiderült, hogy hamis adatokat adott a biztosítékokról, miközben a banknak közvetett kitettsége van a First Brands nevű autóalkatrész-gyártóhoz is, amely csődvédelmet kért több milliárd dolláros adóssággal. A First Brands körül a Jefferies befektetési bank is bajba került, mivel egyik alapja olyan követeléseket finanszírozott, amelyeket a cég állítólag többször is lekötött biztosítékként. Ezzel párhuzamosan a Tricolor, egy subprime autóhitelező cég felszámolás alá került, és több regionális banknál okozhat veszteséget.

A botrányok együttesen újraélesztették a félelmeket, hogy a regionális bankok mérlegeiben több a rejtett kockázat, mint amit a piac eddig gondolt.

A hírekre az ázsiai bankrészvények is estek, és nincs ez másképp ma Európában sem.

a Deutsche Bank 5,6 százalékot,

a Barclays 4,8 százalékot,

a Standard Chartered 4,7 százalékot

a SocGen 3,7 százalékot,

a Banco Santander 3,4 százalékot esett.

A régiós bankoknál nincsenek ekkora mínuszok, de jellemzően itt is esés látható:

az OTP 0,9 százalékot,

az Erste 1,7 százalékot,

a Komercni banka 1,3 százalékot,

a PKO 1,2 százalékot esett

Az olasz bankok közül

a BPE 3,2 százalékot,

az Unicredit 3 százalékot,

a Mediobanca 2,5 százalékot,

az Intesa Sanpaolo 2,2 százalékot esett.

