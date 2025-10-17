Meddig eshet a bitcoin?

Elromlott a hangulat a piackon, egy hete soha nem látott összegek égtek el a kriptóknál, a hét végére pedig ismét nyomás alá került a piac. Mindez egy olyan hónapban, amely historikusan nagyon jó szokott lenni a kriptók számára, a közösségben pedig gyakran csak Uptoberként hivatkoznak rá. A bitcoin árfolyama most egy kulcsszintre ért, amely ha elesik, úgy könnyen az egész piacot magával ránhatja. Ugyanakkor van egy érdekes kapaszkodó is, ezt fogjuk most megmutatni. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.