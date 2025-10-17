Megszólalt az elemző: 33 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!

Erősre sikerült a termelési jelentés
A PannErgy a harmadik negyedévben 177 937 GJ energiát termelt,
ami 9,1%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest,
és ugyanilyen mértékben haladta meg a menedzsment erre a negyedévre vonatkozó tervét (163 099 GJ). A vállalat megjegyzése szerint az idei harmadik negyedév időjárása kissé hűvösebb volt, mint a 2024-es év hasonló időszakában. Fontos kiemelni, hogy a hőértékesítési volumenek jellemzően a harmadik negyedévben a legalacsonyabbak az év többi részéhez képest a szezonalitás miatt, így a negyedéves teljesítmény az éves cél szempontjából viszonylag korlátozott hatású.
Az év első három negyedévében a PannErgy összesen 1 159 836 GJ energiát értékesített, ami 5%-kal magasabb a menedzsment Q1–Q3-ra vonatkozó tervénél (1 104 353 GJ), és 6,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában (1 089 911 GJ). Ez azt jelenti, hogy amennyiben a negyedik negyedév hőértékesítési volumene a terveknek megfelelően alakul (666 246 GJ),
az éves termelés elérheti az 1 826 082 GJ-t, ami körülbelül 3,1%-kal haladná meg a menedzsment által kitűzött célt.
Az egyes telephelyek teljesítményét tekintve Miskolcon a harmadik negyedévben 72 350 GJ energiát termeltek, ami 18,4%-os növekedést jelent az előző évhez képest (61 101 GJ). Ezzel párhuzamosan a győri termelés 103 982 GJ-t ért el, ami 3,4%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban (100 583 GJ). Összességében a harmadik negyedév hőeladási volumenének mintegy 58,4%-át a győri projekt adta, míg a miskolci projekt részesedése körülbelül 40,7% volt. Egy évvel korábban ezek az arányok 61,7% és 37,5% körül alakultak.
33 százalékos felértékelődési potenciál
A menedzsment megerősítette, hogy a 2025-ös évre korábban meghatározott 4–4,15 milliárd forintos EBITDA-célt várhatóan teljesíteni tudja a vállalat. Az OTP aktuális becslése szerint a 2025-ös EBITDA 4,13 milliárd forint körül alakulhat, ami összhangban van a vállalat iránymutatásával. Erre alapozva
a nagybank szakértője megerősítette vételi ajánlását és 2322 forintos célárat határozott meg, ami 33 százalékos felértékelődési potenciált jelent.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
