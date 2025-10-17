  • Megjelenítés
Reagálnak a tőzsdék a Trump-Putyin találkozóra, ütik a védelmi cégek papírjait
Befektetés

Reagálnak a tőzsdék a Trump-Putyin találkozóra, ütik a védelmi cégek papírjait

Portfolio
Közel 7 milliárd fonttal esett a brit védelmi és repülőipari cégek piaci értéke a londoni tőzsdén - írja a Telegraph.
Az amerikai elnök által bejelentett, Ukrajnáról szóló új béketárgyalások hírére meredek eladási hullám söpört végig a londoni piacon, erősítve a konfliktus lezárásába vetett reményeket.

Pénteken mintegy 6,7 milliárd fontnyi tőkét vontak ki a védelmi és repülőipari részvényekből, amelyek így a FTSE 100 legnagyobb vesztesei közé kerültek.

  • A BAE árfolyama legfeljebb 3,9 százalékkal esett.
  • A hadi repülőgépekhez, hajókhoz és tengeralattjárókhoz hajtóműveket gyártó Rolls-Royce 3,9 százalékot gyengült.
  • A bevételeinek 60 százalékát a brit védelmi minisztériumtól szerző Babcock International 5,6 százalékot veszített,
  • a GKN anyavállalata, a Melrose pedig 4,1 százalékkal csúszott lejjebb.

A lejtmenet azután gyorsult fel, hogy Donald Trump csütörtökön közölte: Vlagyimir Putyinnal találkozik egy ukrajnai tűzszünetről való tárgyalás céljából. Az amerikai elnök szerint a megbeszélések körülbelül két héten belül lesznek Budapesten. Közlése szerint amerikai és orosz magas rangú tisztviselők már a jövő héten egyeztetnek az előkészítésről.

George McWhirter, a Berenberg védelmi elemzője szerint az eladási hullám mögött az ukrajnai béke lehetősége és annak a védelmi kiadásokra gyakorolt hatása áll. Bár a nyugati országok várhatóan a többéves újrafegyverzési programok mellett maradnak akkor is, ha Putyin belemegy egy megállapodásba, egy tűzszünet visszafoghatja az Ukrajna védelmének megerősítését célzó azonnali szállításokat.

Nick Cunningham, az Agency Partners elemzője szerint sokan kimaradástól való félelemből (FOMO) vásároltak védelmi papírokat a háború kitörése óta, és ha a tárgyalások fegyvernyugváshoz vezetnek, ők most eladhatnak. Hozzátette, hogy a NATO-tagok védelmi kiadásainak növelésére vonatkozó elköteleződését egy béke megkötése valószínűleg nem befolyásolná, tekintettel a Putyin iránti általános bizalmatlanságra és arra az aggodalomra, hogy az Egyesült Államok a jövőben mennyire lesz hajlandó Európa védelmét segíteni.

a NATO-tagok többsége 2035-re a GDP 5 százalékára emelné védelmi kiadásait, amelyből 3,5 százalék minősülne alapkiadásnak.

Cunningham szerint nagy az esélye, hogy Putyin ismét csak játszmázik – de még egy teljes fegyverszünet esetén is az európaiak és az ukránok kénytelenek lesznek tömegesen fegyvert vásárolni, mert az újrafegyverzés szükségessége megkerülhetetlenné vált. Nem lepődne meg, ha valódi előrelépés esetén további eladások következnének, ám szerinte ez nem feltétlenül lenne helyes reakció.

Szerinte, miután a készleteket feltöltik, a szektor növekedésének fókusza a "páncélról és lőszerről" a kifinomultabb fegyverrendszerekre, a drónellenes megoldásokra és a védelmi elektronikára tolódhat.

A brit védelmi és repülőipari részvények összességében így is 68 százalékkal magasabban állnak, mint egy éve. Közben a júniusban publikált Stratégiai védelmi felülvizsgálat a szektor hosszú távú növekedésének tervét vázolja fel.

