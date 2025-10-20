  • Megjelenítés
Az uniós szabály, amely megakadályozza, hogy bárkinek bármilyen befektetést eladjanak
Az uniós szabály, amely megakadályozza, hogy bárkinek bármilyen befektetést eladjanak

Dr. Oszoli Pálma Judit, MNB
Az uniós MiFID II irányelv és az annak nyomán felépült szabályozás termékirányítási előírásai olyanok, mint egy befektetői GPS: segítenek abban, hogy a termékek valóban azokhoz jussanak el, akiknek szánták őket.

A pénzügyi eszközöket kialakító és forgalmazó befektetési vállalkozásokra, befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézetekre és befektetési alapkezelőkre vonatkozó termékirányítási kötelezettség szabályai a MiFID II európai irányelv megalkotásával, illetve annak magyarországi átültetésével 2018 elején léptek életbe.

Az uniós szabályok alkalmazását segítendő az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) kiadta a termékirányításra vonatkozó iránymutatását, amelyet az MNB egy ajánlásával ültetett át a hazai szabályozásba. A fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő új uniós szabályok megjelenése ezután az eredeti előírások módosítását tette szükségessé, így azok termékirányítási kötelezettségekbe történt beépülése, valamint a közös felügyeleti fellépés tapasztalatainak integrálása miatt az ESMA felülvizsgálta eredeti iránymutatásait. Így egy újabb ESMA iránymutatás és MNB ajánlás született.

A terméktől az eladásig

A szabályozás célja, hogy a befektetési termékek valóban a megfelelő ügyfelekhez jussanak el és megfeleljenek azok igényeinek, befektetési céljainak, ismereteinek és tapasztalatainak. Nem pusztán felesleges papírmunkáról van tehát szó. Ez egy komplex rendszer, amely a termékfejlesztéstől a forgalmazáson át a folyamatos felülvizsgálatig terjed. A termékirányítási szabályok mind a termék előállítójára (például az alapkezelőre), mind a terméket az ügyfél számára ténylegesen értékesítő forgalmazóra (például a bankra és befektetési vállalkozásra) is kiterjednek.

A célpiac azonosítása: „Kinek szánják a terméket?”

A termék előállítójának vagy forgalmazójának a célpiac azonosítása során mennyiségi kritériumok mellett minőségi szempontokat is figyelembe kell vennie. Az intézményeknek a pozitív célpiac azonosítására kell törekedniük, fontos azonban, hogy nem csak azt a célcsoportot kell meghatározni, akiknek megfelelő a termék, de azt is, akiknek az nem alkalmas. A negatív célpiac meghatározását jogszabály írja elő, amelynek során azonosítani kell azt az ügyfélcsoportot, amelynek igényei, jellemzői és céljai nem összeegyeztethetőek a termékkel. Utóbbi előírás alól csak a fenntarthatósági tényezőket figyelembe vevő termékek mentesülnek, de kizárólag a fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzések tekintetében. Esetükben tehát a pozitív fenntarthatósági célpiacon kívül eső ügyfelek részére is lehetséges a termékek forgalmazása.

A potenciális célpiaci meghatározást a jogszabály alapján a termék kialakítója, míg a tényleges célpiaci azonosítását a forgalmazó végzi el. A kialakító elméleti ismeretei és hasonló termékekre vonatkozó tapasztalatai alapján határozza meg a potenciális célpiacot, míg a forgalmazónak a tényleges célpiac azonosítását kell meghatároznia. Ezt saját vagy potenciális ügyfeleiről rendelkezésre álló ismeretei, ügyfélbázis-elemzései, valamit a kialakítótól kapott információk alapján végzi.

A tényleges célpiac meghatározását az MNB ajánlás szerint a forgalmazó a forgalmazandó termékek körére vonatkozó döntéshozatali folyamat részeként már előzetesen elvégzi. Ennek keretében biztosítja, hogy a kínált termék és nyújtott szolgáltatás összhangban legyen a célpiac igényeivel, jellemzőivel és céljaival. A tényleges célpiac meghatározása során a forgalmazónak a kialakító által használt kategórialistát kell alapul vennie, ugyanakkor annál konkrétabban kell meghatároznia azt.

A termékek jellege és az általa nyújtott befektetési szolgáltatás típusa és az érintett ügyféltípusok mellett a forgalmazónak figyelembe kell vennie az ügyfelekről rendelkezésre álló információkat is. Elvárt például, hogy a kialakító által megjelölt „ismeretek és tapasztalatok” szerinti kategóriánál részletesebb osztályozást alkalmazzon, amely összhangban áll az alkalmasságra vagy a megfelelősségre vonatkozó saját előírásaival, illetve adott esetben tekintettel van a termék jellemzőire is.

A MNB felügyelési gyakorlatában előfordult olyan eset, amikor az intézmény a célpiac azonosításához az ügyfélkategória, a termékismeret és tapasztalat, a pénzügyi helyzet, a veszteségviselő képesség, továbbá a kockázati mutató, illetve az ügyfél céljai, igényei kritériumokat figyelembe vette. E szempontokat azonban nem a megfelelően megképzett termékcsoportokhoz rendelte. Ez nem teszi lehetővé a célpiac mélyreható elemzését, mivel nem veszi figyelembe a termékcsoportokon belül a különböző termékek jellemzőit, összetettségét, azok esetlegesen eltérő célpiaci jellemzőit.

Az intézmény dönthet a „klaszterezési megközelítés” mellett. Ez alapján bizonyos termékekre vonatkozóan egységes megközelítést alkalmaz a célpiac meghatározásához, amennyiben azok kellően összehasonlítható termékjellemzőkkel rendelkeznek. Ilyenkor azonban olyan részletességgel kell meghatároznia a célpiacot, hogy csak a megfelelően összehasonlítható jellemzőkkel rendelkező termékeket csoportosítsa össze.

Minél összetettebbek tehát a klaszter alapjául szolgáló termékek, annál részletesebbnek kell lenni a csoportosításnak. Az intézménynek minden termék esetében dokumentálnia szükséges, hogy a termék egy adott klaszterhez tartozik-e, és így az ahhoz meghatározott célpiac hozzárendelhető-e a termékhez.

Termékjóváhagyás és felülvizsgálat: „Megérteni, nem csak értékesíteni”

A termék piacra kerülésének kötelező jóváhagyási folyamatát jogszabály írja elő, melynek során ellenőrizni kell annak összeegyeztethetőségét a célpiaccal, mérlegelni a kockázatok és költségek arányosságát, és kezelni kell a potenciális összeférhetetlenségeket. Ilyen lehet az ügyfélhátrányt okozó ellentétes irányú kitettségvállalás.

A pénzügyi termék teljes életciklusában szükséges a rendszeres felülvizsgálat elvégzése és az ennek eredményére vonatkozó információk elérhetővé tétele a forgalmazók számára. A felülvizsgálat során értékelni kell azt is, hogy az ajánlott termék vagy szolgáltatás mennyire felel meg az azonosított célpiac igényeinek, jellemzőinek és céljainak, kitérve a forgalmazási stratégia megfelelőségére is. A forgalmazási stratégiában észlelt hiányosságok esetén az előállító megváltoztathatja a termék értékesítési csatornáit.

Az előállítónak a termék felülvizsgálata során azonosítania kell azokat az eseményeket is, amelyek befolyásolhatják a termék potenciális kockázatát vagy a hozamával kapcsolatos várakozásokat. Amennyiben az előállító azonosított ilyen eseményt, úgy a jogszabály alapján meg kell tennie a szükséges intézkedéseket. Ilyenek lehetnek például az ügyfél (vagy a forgalmazó) tájékoztatása a terméket érintő esemény következményeiről, valamint a termékjóváhagyási folyamat dokumentációjának módosítása, vagy adott esetben a termék további kibocsátásának leállítása, illetve a termékjóváhagyási folyamat megváltoztatása.

A kínált vagy ajánlott pénzügyi termékek kapcsán a forgalmazót is terheli felülvizsgálati kötelezettség. Meg kell határoznia azokat az információkat, amelyek birtokában képes megítélni, hogy a termékeket az azonosított célpiac számára forgalmazza-e. A kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat a forgalmazó gyűjti be ügyfeleiről. Neki csak addig szükséges felülvizsgálnia a termékeket, amíg azokat kínálja, értékesíti vagy ajánlja. A felülvizsgálat eredményéről és az értékesítési tapasztalatokról értesítenie kell a termékkialakítót is, hiszen ezen információk hozzájárulnak az előállító által elvégzett felülvizsgálathoz. A MNB felügyelési gyakorlata során tapasztalt már olyan hiányosságot, hogy a forgalmazó ezt nem tette meg.

A jogszabály előírja a termékek kialakítójának vezető testülete részére a termékjóváhagyási folyamat ellenőrzését, valamint felülvizsgálatát. A forgalmazók számára ugyancsak kötelező felülvizsgálat során pedig a vezető testület ellenőrzi az adott célpiacnak kínált vagy ajánlott termékek és szolgáltatások körének meghatározását. Mind a kialakító, mind a forgalmazó esetében a vezető testület munkáját a részükre összeállított megfelelési jelentések segítik, amelyek a kialakító esetében a kialakított pénzügyi eszközökről és a forgalmazási stratégiáról szóló információkat, míg forgalmazó esetén a kínált vagy ajánlott termékekre és nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információkat tartalmaznak.

A befektetési szolgáltatóknak egy megfelelési vezetőt vagy safeguarding officert kell kinevezniük a termékjóváhagyási folyamatok kidolgozásának és felülvizsgálatának ellenőrzésére. Az MNB ajánlás alapján a rendszeres felülvizsgálatra legalább évente sort kell keríteni.

A felügyeleti tapasztalatok alapján előfordul, hogy az intézmények belső szabályzataira vonatkozó felülvizsgálat rendszerességét meghatározó előírások hiánya jelent problémát, míg más esetben a belső szabályzatok megfelelő rendelkezései ellenére marad el a rendszeres felülvizsgálat. Hiányosságot okozhat az is, ha a kialakító megfelelési vezetője a megfelelési jelentésben nem tünteti fel legalább azokat a forgalmazási stratégiára vonatkozó információkat, melyek a termékjóváhagyási folyamatban is szerepelnek. Mindhárom típusú hiányosság esetén határozatban intézkedik az MNB.

Az MNB ajánlás elvárja, hogy a felülvizsgálat során az előállító olyan mennyiségi és minőségi kritériumokat is alkalmazzon a termék jellemzőinek értékelésekor, mint a termék kockázatának, költségeinek vagy a piaci feltételeknek a megváltozása, illetve a forgalmazási tapasztalatok vizsgálata.

Forgalmazói stratégia: „Megfelelő helyre kerüljön a termék”

A forgalmazóknak is biztosítani kell, hogy a terméket csak az azonosított célpiac számára értékesítsék. Ehhez olyan értékesítési csatornákat kell választaniuk, amelyek megfelelnek a különböző ügyfelek jellemzőinek. A forgalmazóknak ugyanakkor nemcsak a termék előállítójától kapott információkat, hanem saját elemzéseiket is figyelembe kell venniük, amelyekre támaszkodva dönthetnek úgy, hogy eltérnek a meghatározott célpiactól, azonban ezt minden esetben jelezniük kell az előállító számára is.

Összességében a MiFID II termékirányítási szabályai olyan védőhálót alkotnak, amely megakadályozza, hogy bárkinek bármit eladhassanak a tőkepiacon. Ugyanakkor e védőháló nem jelent teljes védelmet. Ezért fontos, hogy a befektetők befektetési döntésük előtt körültekintően tájékozódjanak és óvakodjanak a túl szép ajánlatoktól. Nézzenek utána mind a kiválasztott szolgáltatónak, mind a terméknek. Ehhez megbízható forrást az MNB honlapján található Intézménykereső és Figyelmeztetések menüpont jelenthet.

A szerző a Magyar Nemzeti Bank tőkepiaci jogérvényesítési jogásza

