Fordult a kocka, ugranak a védelmi részvények

Jól teljesítenek a mai kereskedésben a védelmi részvények, miközben az európai tőzsdék visszapattantak a múlt pénteki esésből. A korábbi esést részben a budapesti békecsúcsról szóló hírek váltották ki, bár ettől függetlenül a kormányok továbbra is növelik a védelmi költségvetéseket és jelentős beszerzési programokat indítanak, ami hosszabb távon növekedési lehetőséget jelent ezeknek a vállalatoknak. Ráadásul az elmúlt napokban megjelent hírek alapján nehezen elképzelhető, hogy áttörést fog hozni a békecsúcs, hiszen az orosz követelések lényegében változatlannak tűnnek az alaszkai találkozó óta.
A védelmi részvényekkel kapcsolatos hangulatot ma az is támogatja, hogy Lee Jae Myung dél-koreai elnök bejelentette, hogy az ország 2030-ig „a vártnál nagyobb költségvetést” szán a védelmi és űrhajózási kutatásokra,
mivel a világ negyedik legnagyobb védelmi iparát kívánja kiépíteni.
Emellett arról is van szó, hogy a befektetők a múlt héten megütött védelmi papírokat elkezdték visszavásárolni.
Ami pedig a konkrét mozgásokat illeti,
- a Rheinmetall 4,6 százalékot,
- a Leonardo 3,1 százalékot,
- a Thales 2,9 százalékot,
- a Safran 2 százalékot,
- a Steyr Motors 1,6 százalékot,
- a BAE Systems 1,5 százalékot,
- a Dassault Aviaton pedig 1,3 százalékot emelkedett.
A magyar védelemkapcsolt cégek közül
- a 4iG 6,7 százalékot,
- a Rába pedig 18,4 százalékot ralizott.
A címlapkép illusztráció.
