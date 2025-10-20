  • Megjelenítés
Fordult a kocka, ugranak a védelmi részvények
Befektetés

Fordult a kocka, ugranak a védelmi részvények

Portfolio
Felpattantak ma délelőtt az európai tőzsdék, részben a védelmi részvények emelkedésének köszönhetően, amelyeket elkezdték visszavenni a múlt heti esés után.
Jól teljesítenek a mai kereskedésben a védelmi részvények, miközben az európai tőzsdék visszapattantak a múlt pénteki esésből. A korábbi esést részben a budapesti békecsúcsról szóló hírek váltották ki, bár ettől függetlenül a kormányok továbbra is növelik a védelmi költségvetéseket és jelentős beszerzési programokat indítanak, ami hosszabb távon növekedési lehetőséget jelent ezeknek a vállalatoknak. Ráadásul az elmúlt napokban megjelent hírek alapján nehezen elképzelhető, hogy áttörést fog hozni a békecsúcs, hiszen az orosz követelések lényegében változatlannak tűnnek az alaszkai találkozó óta.

A védelmi részvényekkel kapcsolatos hangulatot ma az is támogatja, hogy Lee Jae Myung dél-koreai elnök bejelentette, hogy az ország 2030-ig „a vártnál nagyobb költségvetést” szán a védelmi és űrhajózási kutatásokra,

mivel a világ negyedik legnagyobb védelmi iparát kívánja kiépíteni.

Emellett arról is van szó, hogy a befektetők a múlt héten megütött védelmi papírokat elkezdték visszavásárolni.

Ami pedig a konkrét mozgásokat illeti,

  • a Rheinmetall 4,6 százalékot,
  • a Leonardo 3,1 százalékot,
  • a Thales 2,9 százalékot,
  • a Safran 2 százalékot,
  • a Steyr Motors 1,6 százalékot,
  • a BAE Systems 1,5 százalékot,
  • a Dassault Aviaton pedig 1,3 százalékot emelkedett.

A magyar védelemkapcsolt cégek közül

  • a 4iG 6,7 százalékot,
  • a Rába pedig 18,4 százalékot ralizott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

