Lebénult miattuk a fél internet, nincs magyarázat a kék halálra

A fennakadás a tavalyi CrowdStrike-hiba óta a legnagyobb internetes zavar volt, és rámutatott a globális technológiai rendszerek összekapcsoltságának sérülékenységére.
Az Amazon Web Services (AWS) a vállalat honlapja szerint havonta több mint egymillió aktív ügyfelet szolgál ki, és jelenleg 38 földrajzi régióban 120 rendelkezésre állási zónát üzemeltet.
A leállást egy Domain Name System (DNS) hiba indította el, amely megakadályozta, hogy az alkalmazások a DynamoDB API helyes címét találják meg. A DNS az internet telefonkönyve: a neveket numerikus IP-címekké alakítja, hogy a számítógépek a megfelelő szerverhez kapcsolódhassanak. A hiba miatt az alkalmazások nem tudták feloldani a DynamoDB API IP-címét.
Az AWS közlése szerint a probléma az Elastic Compute Cloud (EC2) belső hálózatából indult a US-EAST-1 régióban.
Az állapotoldal alapján a hétfői kiesés a US-EAST-1 helyszínen, Észak-Virginiában keletkezett. A US-EAST-1 az AWS egyik leggyakrabban használt helyszíne, és számos szolgáltatásnál ez az alapértelmezett régió.
Nem ez volt az első ilyen méretű kiesés: 2023 júniusában kapacitásmenedzsment-hiba a US-EAST-1 régióban érintette az AWS Lambda szolgáltatást és több rá épülő komponenst, ami órákon át akadozást okozott. 2021 decemberében egy belső automatizált rendszer váratlan hálózati torlódást idézett elő ugyanitt, széles körű kiesést okozva olyan szolgáltatásoknál, mint a Ring biztonsági kamerái, a Chime mobilbank és az iRobot.
Az érintett szolgáltatások listája a Downdetector.com szerint elég méretes:
- az e-kereskedelem és kiskereskedelem területén az anyacég Amazon;
- a streaming és média esetében a Prime Video, a Crunchyroll;
- a játékok közül a Roblox, az Epic Games (Fortnite);
- a közösségi média és kommunikáció esetében a Snapchat, a Reddit és a Signal;
- a pénzügyi szolgáltatások és a fizetési rendszerek esetében a PayPal, a Venmo, a Robinhood, és a Lloyd's Banking Group padlózott;
- míg a közlekedési ágazatban a Lyft;
- a mesterséges intelligenciás szolglátatók közül a Perplexity;
- míg az oktatási területen a Duolingo esett ki.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció.
