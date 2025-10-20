  • Megjelenítés
Rejtett veszélyek az amerikai részvénypiacon: ezeket a papírokat dobják el a profik
Rejtett veszélyek az amerikai részvénypiacon: ezeket a papírokat dobják el a profik

A rekordközeli tőzsdei árfolyamok mögött egyre több aggasztó jel mutatkozik az amerikai gazdaságban. Miközben az S&P 500-at most a védekező szektorok vezetik, a befektetők menekülnek a kockázatosabb ágazatokból, és a piac felszíne alatt növekvő pénzügyi feszültségek rajzolódnak ki.
A Wall Street Journal elemzése szerint a rekordközeli amerikai tőzsdei szintek mögött egyre több figyelmeztető jel mutatkozik. A befektetők a bizonytalan gazdasági kilátások közepette védekező pozíciókat vesznek fel:

az S&P 500 indexet most a közüzemi, egészségügyi és alapvető fogyasztási cikkeket gyártó szektor vezeti, miközben a technológiai papírok és a ciklikus ágazatok háttérbe szorulnak.

A 10 éves amerikai államkötvény hozama egy év után először süllyedt 4 százalék alá, a befektetők pedig menedéket keresnek az aranyban, amely újabb rekordokat döntött.

A cikk szerint a piaci bizonytalanságot fokozta Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnökök újabb szópárbaja, amely átmeneti esést okozott a részvénypiacokon. A felszín alatt azonban erős eladói nyomás látszik a gazdasági ciklusokra érzékeny ágazatokban: a regionális bankok, a lakásépítők, a kiskereskedelmi és a légitársasági részvények mind gyengültek az elmúlt hónapban.

Két vállalat, a First Brands autóipari beszállító és a Tricolor autóhitelező csődje rávilágított a hitelezési piac sebezhetőségére, és felvetette a pénzügyi visszaélések kockázatát.

A hitelpiaci feszültségek a regionális bankok eredményein is meglátszanak. A Zions Bancorp 50 millió dolláros leírást jelentett be problémás hitelek miatt, a Western Alliance pedig csalás miatt indított pert egyik ügyfele ellen. A regionális banki index ezt követően jelentősen esett, miközben a befektetők egyre nagyobb kockázati prémiumot várnak el a gyenge minősítésű vállalati kötvényektől. Az ICE BofA index szerint ezek hozamfelára június óta nem látott szintre nőtt.

A WSJ elemzése szerint bár az S&P 500 az utóbbi fél év egyik legerősebb időszakát zárta, a piac növekedését főként az óriás technológiai cégek és az AI-beruházások hajtják.

A reálgazdaság szereplői – különösen a kiskereskedelmi és ipari szektor – egyre inkább szenvednek a gyengülő munkaerőpiac és a visszafogott fogyasztás miatt. Elemzők szerint a részvénypiac továbbra is optimista a kamatcsökkentések és a nyereségnövekedés miatt, de a gazdasági alapfolyamatok már nem indokolják a jelenlegi eufóriát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

