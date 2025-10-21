  • Megjelenítés
Hihetetlen, hogy mit művel a 7 százalékos állampapír
Hihetetlen, hogy mit művel a 7 százalékos állampapír

Múlt héten 81 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint, ez továbbra is viszonylag magas érték – a nagy tőkebeáramlás elsősorban annak köszönhető, hogy a közelmúltban mintegy 450 milliárd forintnyi állampapír-kifizetéshez jutottak a háztartások. A két legnagyobb összegű tőkebeáramlást a 7%-os kamatozású FixMÁP és a 6,5%-os kamattal induló MÁP Plusz produkálta, a két sztár az októberi becsült pluszkereslet szinte teljes egészét bezsebelte, miközben a csökkentett kamatprémiumú BMÁP iránti kereslet nagyrészt elillant.

Szép számokat hoztak múlt héten a lakossági állampapírok – derül ki az ÁKK által közzétett, 42. heti bruttó értékesítési adatokból. Az év túlnyomó részétől eltérően újabban a Fix Magyar Állampapír és Magyar Állampapír Plusz a megtakarítók két kedvence, míg a korábban felettébb népszerű Bónusz Magyar Állampapír nagy érvágást szenvedett el.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 42. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük a megelőző héthez viszonyított változás mértékét.

  • Fix Magyar Állampapír: 45,76 milliárd Ft (-49%)
  • Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 21,45 milliárd Ft (-51%)
  • Kincstári Takarékjegy: 10,13 milliárd Ft (+4%)
  • Bónusz Magyar Állampapír: 2,87 milliárd Ft (-60%)
  • Prémium Magyar Állampapír: 0,30 milliárd Ft (-35%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 80,5 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Ez továbbra is meglehetősen magas heti adat, különösen a nyári viszonylagos pangáshoz képest nagy a kontraszt, habár a megelőző két héthez képest már jelentős csökkenés tapasztalható. A folyamat elsődleges magyarázata az, hogy szeptember végén hatalmas BMÁP-kifizetés érkezett a megtakarítókhoz, aminek hatására október elején erősen felpörgött az állampapírok iránti kereslet.

Az óriási BMÁP-kifizetés előtti tíz heti átlagos értékesítési szinthez képest az utóbbi három hétben 310 milliárd forintnyi többletkereslet jelent meg a piacon,

nem számítva a Diszkont Kincstárjegyekbe (DKJ) és más intézményi államkötvényekbe, illetve az Euró Magyar Állampapírba áramló pénzeket, melyekről nem áll rendelkezésre heti értékesítési adat.

Az októberi becsült pluszkereslet a 450 milliárdos BMÁP-kifizetés mintegy 69%-ával egyezik meg, és ezek a plusz pénzek becslésünk szerint túlnyomó részt a Fix Magyar Állampapírban (191 milliárd forint) és a Magyar Állampapír Pluszban (106 milliárd forint) csapódtak le,

azaz a visszaáramló 310 milliárd forintból mintegy 297 milliárdot a két fix kamatozású sztár zsebelt be.

Mindeközben a még mindig közel 7%-os kamattal induló, változó kamatozású BMÁP értékesítése meglepően nagyot zuhant, a befektetők gyakorlatilag teljesen "kiszerettek" a kötvényből.

A számok tehát egyértelműen bizonyítják, hogy sikerrel járt az ÁKK azon törekvése, hogy a változó kamatozású papírok helyett a fix kamatozásúak felé terelje a lakossági befektetőket.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 42. heti számokkal együtt idén már összesen 4377 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 2195 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1158 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 484 milliárd forintért vették idén a befektetők.

A legfrissebb, szeptember végi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4066 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az idei kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, szeptember végén már a 2935 milliárdot is elérte a papír állománya. A szeptember végi kifizetés hatására azonban nagyot zakózott a harmadik helyen álló Bónusz Magyar Állampapír, ebben a papírban 2029 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

