Hihetetlen, hogy mit művel a 7 százalékos állampapír

Szép számokat hoztak múlt héten a lakossági állampapírok – derül ki az ÁKK által közzétett, 42. heti bruttó értékesítési adatokból. Az év túlnyomó részétől eltérően újabban a Fix Magyar Állampapír és Magyar Állampapír Plusz a megtakarítók két kedvence, míg a korábban felettébb népszerű Bónusz Magyar Állampapír nagy érvágást szenvedett el.
Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 42. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük a megelőző héthez viszonyított változás mértékét.
- Fix Magyar Állampapír: 45,76 milliárd Ft (-49%)
- Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 21,45 milliárd Ft (-51%)
- Kincstári Takarékjegy: 10,13 milliárd Ft (+4%)
- Bónusz Magyar Állampapír: 2,87 milliárd Ft (-60%)
- Prémium Magyar Állampapír: 0,30 milliárd Ft (-35%)
Ezáltal múlt héten mindösszesen 80,5 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.
Ez továbbra is meglehetősen magas heti adat, különösen a nyári viszonylagos pangáshoz képest nagy a kontraszt, habár a megelőző két héthez képest már jelentős csökkenés tapasztalható. A folyamat elsődleges magyarázata az, hogy szeptember végén hatalmas BMÁP-kifizetés érkezett a megtakarítókhoz, aminek hatására október elején erősen felpörgött az állampapírok iránti kereslet.
Az óriási BMÁP-kifizetés előtti tíz heti átlagos értékesítési szinthez képest az utóbbi három hétben 310 milliárd forintnyi többletkereslet jelent meg a piacon,
nem számítva a Diszkont Kincstárjegyekbe (DKJ) és más intézményi államkötvényekbe, illetve az Euró Magyar Állampapírba áramló pénzeket, melyekről nem áll rendelkezésre heti értékesítési adat.
Az októberi becsült pluszkereslet a 450 milliárdos BMÁP-kifizetés mintegy 69%-ával egyezik meg, és ezek a plusz pénzek becslésünk szerint túlnyomó részt a Fix Magyar Állampapírban (191 milliárd forint) és a Magyar Állampapír Pluszban (106 milliárd forint) csapódtak le,
azaz a visszaáramló 310 milliárd forintból mintegy 297 milliárdot a két fix kamatozású sztár zsebelt be.
Az állampapírok népszerűségét is alaposan felmérjük a Portfolio aktuális megtakarítási kutatásában, kérjük olvasóinkat, hogy töltsék ki a kérdőívet erre a linkre kattintva.
A felmérés eredményeit a Portfolio november 5-i Professional Investment Day konferenciáján ismertetjük, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!
Mindeközben a még mindig közel 7%-os kamattal induló, változó kamatozású BMÁP értékesítése meglepően nagyot zuhant, a befektetők gyakorlatilag teljesen "kiszerettek" a kötvényből.
A számok tehát egyértelműen bizonyítják, hogy sikerrel járt az ÁKK azon törekvése, hogy a változó kamatozású papírok helyett a fix kamatozásúak felé terelje a lakossági befektetőket.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A 42. heti számokkal együtt idén már összesen 4377 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 2195 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1158 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 484 milliárd forintért vették idén a befektetők.
A legfrissebb, szeptember végi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4066 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az idei kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, szeptember végén már a 2935 milliárdot is elérte a papír állománya. A szeptember végi kifizetés hatására azonban nagyot zakózott a harmadik helyen álló Bónusz Magyar Állampapír, ebben a papírban 2029 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.
>>Töltsd ki a kérdőívet ide kattintva, mindössze 5 perc!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Mol: jelenleg nincs semmilyen arra utaló jel, hogy külső beavatkozás történt volna
Sajtótájékoztatót tartott a vállalat.
Kimondták Európa nagyhatalmai: rábólintanak az ukrajnai frontvonalak befagyasztására
Zelenszkij is elfogadta az ötletet.
A panellakások lehetnek az Otthon Start nyertesei: hol mennyibe kerülnek?
Ötszörös az árkülönbség a XI. kerület és Salgótarján között.
Állampapír, befektetési alap vagy ingatlan? Töltsd ki a Portfolio megtakarítási felmérését!
És fogunk-e euróval fizetni Magyarországon?
Ilyen még nem volt Magyarországon: megjelent a pénzkérési szolgáltatás, néhány érintéssel utalhatunk egymásnak
Össze kell érinteni a telefonokat hozzá.
Otthon Start: óvatosságra int az MNB alelnöke
Emelkednek az ingatlanárak.
Figyelmeztette Trump a Hamászt: ha rosszul viselkednek, két perc alatt kiirtják őket
Nem fogta vissza magát az elnök.
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Otthon Start: 40% az első lakásvásárlók aránya, de meddig tarthat az eszeveszett száguldás?
2025-ben egyedülálló változások zajlanak a magyar lakáspiacon, melyek középpontjában az első lakásvásárlók tömeges megjelenése és ezzel párhuzamban az Otthon Start áll. Ez a trend nemc
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda