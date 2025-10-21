Itt a nagy pénz az ismert befektetési stratéga szerint

A Wall Street egyik legismertebb stratégája szerint begyorsulhat a mozgás egy olyan befektetésben, amit eddig sokan lenéztek az idei évben. A helyzet nem csak önmagában érdekes, de ha ez a piac megmozdul, akkor azt általában a részvénypiacok sem hagyhatják szó nélkül.

Ed Yardeni, a Wall Street egyik legelismertebb stratégája szerint óriáasi lehetőségek bontakoznak egy olyan piacon, amelyek az év nagy részében szó szerint semmibe vettek a befektetők.

Érdemes rá odafigyelni, mivel többször előfordult már, hogy amikor mindenki pesszimista volt, ő szembe ment a konszenzussal és igaza lett.

Most egy olyan piacon lát lehetőséget, aminek a részvénypiac számára is van mondandója.