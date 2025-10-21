Nagy veszélybe került a pénzed, épp most ért véget az elmúlt évtizedek legnagyobb menetelése

Valóságos őrület alakult ki az elmúlt hetekben az év egyik legjobb befektetésénél. Ráadásul most egy nagyon veszélyes folyamat indult el a piacon, ami komoly veszélybe sodorja a pénzedet is. Elemzésünkben ezzel a folyamattal, és lehetséges kimeneteleivel fogunk foglalkozni. Emellett pedig több fontos következtetést is levonunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Április óta gyakorlatilag nincs olyan tényező, ami tartós hangulatromlást tudna hozni a piacokra.

Legyen szó az amerikai gazdasággal kapcsolatos aggodalmakról, kormányzati leállásról, felerősödő vámháborús félelmekről, vagy bankpiaci problémákról.

Van azonban két olyan befektetés, amely eddig az év sztárja volt, most azonban riasztó folyamatok zajlanak a piacon, melyek sok mindent megváltoztatnak. Nem csak az elmúlt fél évszázad legnagyobb menetelései, de a pénzed is komoly veszélybe került.