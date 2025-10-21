Szélparkot vett az Alteo

Az akvizíció a vállalat 2025 elején meghirdetett stratégiájának része, amelynek célja a zöldenergia-termelés további erősítése.

A Mecséri Szélpark jelenleg korai engedélyezési fázisban lévő szélerőmű-projektet birtokol,

mely a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után épülhet meg.

Az adásvétel az Energia Csoport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel kötött szerződés alapján valósult meg, a Mecséri Szélpark eddigi kizárólagos tulajdonosától.

A tranzakcióval az Alteo 100 százalékos tulajdonjogot szerzett a projekttársaságban.

A társaság év elején ismertetett stratégiájában hangsúlyozta: célja a megújuló kapacitások fokozatos növelése és a termelési portfólió diverzifikálása. Az Alteo az elmúlt években több naperőművi, biogáz- és szélerőművi beruházást hajtott végre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ