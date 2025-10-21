Valósággal felrobbant a Rába árfolyama - Mi áll a háttérben?

Második napja megállás nélkül emeledik a Rába. Csak ma több mint 30 százalékos pluszban van az árfolyam, éppen ezért megnéztük, hogy pontosan mi is áll a rendkívüli emelkedés hátterében, kicsit pedig a grafikonokkal is foglalkoztunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A Rába árfolyama már több mint 37 százalékos pluszban van ma, a héten pedig már közel 60 százalékkal került felejbb az árfolyam,

alig több mint másfél kereskedési nap leforgása alatt.

A forgalom is kiemelkedő, a kereskedés eddigi részében már több mint 700 millió forint értékben cseréltek gazdát a cég részvényei. Ez már most közel hétszerese az elmúlt 30 kereskedési nap 161 millió forintos átlagforgalmának, ezzel az értékkel pedig a Rába a 4. legforgalmasabb papír ma a Budapesti Értéktőzsdén az OTP, a 4iG, és a Mol után.