Valósággal felrobbant a Rába árfolyama - Mi áll a háttérben?

A Rába árfolyama már több mint 37 százalékos pluszban van ma, a héten pedig már közel 60 százalékkal került felejbb az árfolyam,
alig több mint másfél kereskedési nap leforgása alatt.
A forgalom is kiemelkedő, a kereskedés eddigi részében már több mint 700 millió forint értékben cseréltek gazdát a cég részvényei. Ez már most közel hétszerese az elmúlt 30 kereskedési nap 161 millió forintos átlagforgalmának, ezzel az értékkel pedig a Rába a 4. legforgalmasabb papír ma a Budapesti Értéktőzsdén az OTP, a 4iG, és a Mol után.
