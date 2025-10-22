Bemondták a profik: ennyit mehet még az év egyik legjobb befektetése

A geopolitikai zűrzavarok viharában, illetve a vámháborús fenyegetés feléledésének és a trendszerűen gyengülő dollárnak köszönhetően az év egyik legjobb befektetési sztorijává nőtte ki magát az arany. A menekülőeszköz értéke 60 százalékot nőtt eddig 2025-ben, de ez korántsem jelenti azt, hogy itt lenne a vége a szárnyalásnak, sőt. Írásunkban utánajárunk, hogy mit gondolnak most a profi elemzők és a nagybankok szakértői arról, hogy meddig szárnyalhat még az arany. Hasonló témákkal is fglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Miért is ment ekkorát az arany?

Az arany egészen elképesztő szárnyalásával már számos elemzésben foglalkoztunk, olyan sokat nem is szeretnénk ismételni magunkat. Álljon itt egy gyors felsorolás arról, hogy mégis miért tudott idén akkorát ralizni a klasszikus menekülőeszköz.

A vámháború felerősödésével beindultak a recessziós árazások és rendszerszintű leolvadást láthattunk a globális tőkepiacokon áprilisban - most ez a fenyegetés ismét feléledt -,

egyelőre nem sikerült pontot tenni az orosz-ukrán konfliktus végére, egy ilyen helyzet kedvez a klasszikus menekülőeszközöknek,

de a globális költségvetési hiányok emelkedése,

a trendszerűen gyengülő dollár

és az amerikai hitelminősítés májusi lerontása és a stagflációs félelmek felerősödése is az arany felé terelte a fókuszt,

illetve az árfolyam meredek emelkedését az is támogatta, hogy az amerikai jegybank kamatcsökkentése egyre valószínűbbé vált, majd be is következett szeptember elején.

A fentiek eredményeként

az arany idén már 60 százalékkal drágult, többször új történelmi csúcsot döntve.