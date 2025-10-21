Zsolnaytól a tömbaranyig – új korszak a műtárgybefektetésekben?

A műtárgyak ma már nemcsak a gyűjtők szenvedélyét jelentik, hanem a tudatos vagyonépítés új eszközeit is. Az arany, az ékszer vagy éppen egy Zsolnay-kerámia mind lehet értékálló befektetés, ha jól értjük a piac működését. A VII. Műtárgybefektetési Konferencia idén azt vizsgálja, hogyan illeszkednek a műtárgyak, ékszerek és egyéb értéktárgyak a modern befektetési portfóliókba, és miként segíthetik a vagyonmegőrzést generációkon át. A rendezvény előadói bemutatják, kik ma a legdrágább művészek, milyen trendek uralják a műtárgypiacot, hogyan változtak a gyűjtői szokások, és hogyan válik a gyűjtés a vagyontervezés új dimenziójává.

A konferencia időzítése nem véletlen, hiszen javában zajlik az őszi-téli aukciós szezon és lassan itt az ünnepi műtárgyvásárlások ideje is, azaz a rendezvényen szerzett tudást és tapasztalatokat akár azonnal is kamatoztatni lehet a gyakorlatban.

A műtárgy.com kétévente jelenteti meg A magyar művészek aukciós piaca című kiadványt, ami egy folyamatosan bővülő, jelenleg már több mint 60 ezer tételből álló adatbázisra támaszkodva, tíz évre visszatekintve és már az idei év első félévének adatait is tartalmazva elemzi a magyar és magyar származású művészek hazai és nemzetközi aukciós piaci teljesítményét. A legfrissebb – a konferencián már hozzáférhető – kiadványt és annak újdonságait, például a legdrágább magyar művészek rangsorát Horváth Lilla, a műtárgy.com művészeti és partnerkapcsolati vezetője mutatja be.

A műtárgyak a magyar kulturális örökség elemeinek őrzőivé teszik tulajdonosaikat, és nemcsak komoly esztétikai, érzelmi értéket képviselnek, de komoly befektetési lehetőséget is kínálnak és egyre gyakrabban válnak a tudatos vagyontervezés fontos pillérévé. A festmények, szobrok, porcelánok, ékszerek és nemesfém tárgyak fontos vagyonelemként jelennek meg a családi portfóliókban. A műtárgyvagyon átörökítése és stratégiái: a vagyontervezés új dimenziói​ című panelbeszélgetés szakértői – jogászok, vagyontervezési tanácsadók, műtárgypiaci és pénzügyi szakemberek, köztük Fodor Béla, az MBH Befektetési Bank Zrt. Private Banking egyedi értékesítés és partneri kapcsolatok igazgatója, Illés István, az Apelso Wealth Management cégtársa, Pauker Zoltán, az Andersen Adótanácsadó Zrt. igazgatója, Szabó András, a Resonator Kft. alapító ügyvezetője, műgyűjtő, a ResoArt Alapítvány alapítója és Váradi Mátyás, a Fajó Alapítvány kuratóriumának elnöke – Szecső Róbert műgyűjtő, hitelintézeti régióvezető moderálásával ​arra keresik a választ, hogyan lehet felelősen és tudatosan megőrizni és átörökíteni a műtárgyvagyont a következő generációk számára. Szó lesz a jogi és adózási háttérről, az értékmegőrzés kérdéseiről, valamint a családi alapítványok szerepéről is.

A gyűjtő a műtárgyvásárlással felelősséget és feladatokat is vállal magára, melyek a gyűjteménykezelés témakörébe tartoznak. Előadásában ezekkel a kérdésekkel, így a műtárgyvédelem, a nyilvántartás és a kölcsönzés „műhelytitkaival” foglalkozik Kónya Béla, a Szépművészeti Múzeum - Országos Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) igazgatója.

Műtárgybefektetési Konferencia 2024. Forrás: műtárgy.com

​A gyűjtés titkai – műtárgyvásárlási motivációk és szokások című kerekasztal-beszélgetés a műgyűjtés „örökzöld” kérdéseire keresi a választ: mi motiválja a gyűjtőt, amikor egy új műtárgyra esik a választása? Hogyan születik meg a döntés, és milyen tényezők befolyásolják a vásárlási folyamatot? A kerekasztal résztvevői – Málnay B. Levente, az AMC Networks vezérigazgatója, Székely Ádám, az Innovinia tulajdonos-CEO-ja és Rechnitzer Zsófia művészeti tanácsadó, a Rechnitzer Galéria vezetője – elárulják azt is, mi a legfontosabb motivációjuk, milyen gyorsan hozzák meg döntéseiket, milyen platformokon vásárolnak és mit gyűjtenek. Arról is lesz szó, hogy milyen nehezítő körülményeket tapasztalnak a műtárgypiacon és mi riasztja el őket a vásárlástól. Kollmann Szilvia, a műtárgy.com ügyvezetője, az Art Advisory Budapest igazgatója a műtargy.com és a Deloitte Magyarország által végzett, a műgyűjtői szokásokat vizsgáló 2024-es kutatás meglepő eredményeiről is kérdezi a gyűjtőket.

Ha műtárgyról esik szó, többnyire szinte automatikusan festményekre, esetleg grafikákra vagy szobrokra gondolunk, pedig a műgyűjtés világa ennél jóval sokszínűbb: többek között a Zsolnay kerámiák, az órák, ékszerek és a nemesfémből készült (ötvös) tárgyak is mind komoly gyűjtői körrel bírnak és a nemzetközi adatok szerint is egyre nagyobb szeletet hasítanak ki maguknak a piacból. A Zsolnaytól a karórán át a tömbaranyig ​című kerekasztal ezekre az alternatív gyűjtési területekre irányítja a figyelmet, bemutatva a bennük rejlő befektetői potenciált, kihívásokat és szépségeket, a jelenlegi piaci trendeket, a változó gazdasági körülmények által nyitott új lehetőségeket. Hatvani Márk bélyegszakértő, műgyűjtő moderálásával Juhász Gergely, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója, Pap Csaba, a ResoArt alapítvány kurátora és Szongoth Gergely óra, ékszer, drágakő szakértő, a BÁV aukciós vezetője​ járják körül ezeket az izgalmas kérdéseket.

A VIP jegyet vásárlók az előadások és kerekasztalok után Demeter Zoltán borász vezetésével különleges tokaji borokat kóstolhatnak, találkozhatnak a konferencia előadóival és exkluzív tárlatvezetésen vehetnek részt a Ludwig Múzeum Big Bang. Táguló gyűjteményi horizontok című kiállításán.

További információ és a program a www.mutargykonferencia.hu oldalon található.

Címlapkép: Műtárgybefektetési Konferencia 2024. Forrás: műtárgy.com

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ