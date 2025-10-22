Nagy fordulat a Teslánál!

  • Megjelenítés
FONTOS Itt van Amerika új szankciós csomagja az oroszok ellen - Azonnali tűzszünetre szólították fel Moszkvát
Portfolio
Ismét növekedési pályára állt a Tesla, két visszaesést követő negyedév után. A friss számok ugyan biztatóak, de némileg elmaradnak az elemzői várakozásoktól, emellett az elektromos autókra vonatkozó szövetségi adókedvezmények lejárta is felfelé torzította a negyedéves számokat.

A vállalat bevétele az előző év azonos időszakához képest 12 százalékkal, 28,1 milliárd dollára nőtt a harmadik negyedévben, ami magasabb az előzetesen várt 26,4 milliárd dollárnál. Egyben pedig egy fontos fordulatot is jelent a Tesla számára, hiszen az előző két negyedév során visszaesésről számolt be a vállalat.

A befektetők mégsem lehetnek maradéktalanul elégedettek, ugyanis az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 50 cent lett, szemben a várt 54 centes értékhez viszonyítva.

A negyedévben az autóipari szabályozói kreditekből származó bevétel 44 százalékkal, 739 millió dollárról 417 millióra esett vissza.

A Tesla júliusi gyorsjelentésében már előre figyelmeztette a befektetőket Elon Musk vezérigazgató és Vaibhav Taneja pénzügyi igazgató, hogy a magasabb vámköltségek és az adókedvezmények megszűnése érezhetően rontani fogja az eredményeket.

Fontos emellett azt is kiemelni, hogy

a harmadik negyedév vége egybeesett az elektromos autókra vonatkozó szövetségi adókedvezmények lejártával,

Ez a változás előrehozta a vásárlásokat, megdobva ezzel a keresletet: sok fogyasztó még a kedvezmény megszűnése előtt igyekezett megvásárolni járművét,

ez pedig mesterségesen felfelé torzította a negyedéves adatokat.

A Tesla árfolyama 1,3 százalékos mínuszban van az eredmények közzétételét követően.

TSLA_2025-10-22_22-23-56

Címlapkép forrása: Shutterstock

