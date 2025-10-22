Nagy fordulat a Teslánál!

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A vállalat bevétele az előző év azonos időszakához képest 12 százalékkal, 28,1 milliárd dollára nőtt a harmadik negyedévben, ami magasabb az előzetesen várt 26,4 milliárd dollárnál. Egyben pedig egy fontos fordulatot is jelent a Tesla számára, hiszen az előző két negyedév során visszaesésről számolt be a vállalat.
A befektetők mégsem lehetnek maradéktalanul elégedettek, ugyanis az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 50 cent lett, szemben a várt 54 centes értékhez viszonyítva.
A negyedévben az autóipari szabályozói kreditekből származó bevétel 44 százalékkal, 739 millió dollárról 417 millióra esett vissza.
A Tesla júliusi gyorsjelentésében már előre figyelmeztette a befektetőket Elon Musk vezérigazgató és Vaibhav Taneja pénzügyi igazgató, hogy a magasabb vámköltségek és az adókedvezmények megszűnése érezhetően rontani fogja az eredményeket.
Fontos emellett azt is kiemelni, hogy
a harmadik negyedév vége egybeesett az elektromos autókra vonatkozó szövetségi adókedvezmények lejártával,
Ez a változás előrehozta a vásárlásokat, megdobva ezzel a keresletet: sok fogyasztó még a kedvezmény megszűnése előtt igyekezett megvásárolni járművét,
ez pedig mesterségesen felfelé torzította a negyedéves adatokat.
A Tesla árfolyama 1,3 százalékos mínuszban van az eredmények közzétételét követően.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Szlovákia feladta az ellenállást: órákon belül életbe lép az EU történetének egyik legkeményebb szankciócsomagja
Ez lesz a 19. szankciós csomag Oroszország ellen.
Trumpék nem nyugszanak: olyan szankciók jönnek Oroszország ellen, amilyenek még nem voltak
Az amerikai pénzügyminiszter jelezte.
Teljes lezárás az M5-ösön: egy kamion átszakította a szalagkorlátot
Balástyánál az országhatár felé.
Szijjártó Péter: Lesz békecsúcs Budapesten!
De még nem tudni mikor.
Váratlan üzemanyaghiány a budapesti repülőtéren, korlátozások léptek életbe
A reptér rendkívüli kéréssel fordult a légitársaságokhoz.
Hihetetlen összegeket lopott el Észak-Korea
Rengetek informatikai dolgozó is részt vett a csalásban.
Kiszivárgott: Trump újabb kereskedelmi háborút indít, ezúttal a gyógyszerárak miatt támad más országokra
Ennek újabb vám is lehet a vége.
Halloween tőzsdei borzongások- hova tedd a pénzt horroros időkben?
Gyakorlati, hasznos, érthető
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod