Itt a jelzés: a profik szerint 70 százalékot emelkedhet ez a részvény

Miközben az elmúlt időszak húzónevei a fáradtság jeleit mutatják a tőzsdéken, addig több új név is feltűnik a befektetők radarján. Van egy részvény, amely a Citi elemzői szerint akár 70 százalékot is emelkedhet a következő 12 hónapban. Nézzük meg, hogy miért is olyan ígéretes ez a papír. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Több izgalmas sztori is mozgatja most a tőzsdéket, a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon pedig egy újabb adalék lehet ezekhez a piacokat mozgató szálakhoz.

A múltban már több izgalmas befektetési lehetőséggel is fogalkoztunk,

most pedig a Citi elemzői szerint van egy részvény, amely közel 70 százalékkal érhet többet.

