Itt a jelzés: a profik szerint 70 százalékot emelkedhet ez a részvény

Több izgalmas sztori is mozgatja most a tőzsdéket, a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon pedig egy újabb adalék lehet ezekhez a piacokat mozgató szálakhoz.
A múltban már több izgalmas befektetési lehetőséggel is fogalkoztunk,
most pedig a Citi elemzői szerint van egy részvény, amely közel 70 százalékkal érhet többet.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés