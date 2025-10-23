Kimondta a JPMorgan: jövőre az 5000 dollárt is eléri az arany ára

A JPMorgan szerint az arany átlagára 2026 negyedik negyedévére unciánként 5 055 dollárra emelkedhet.

A bank csütörtöki előrejelzése szerint a befektetői kereslet és a jegybanki vásárlások jövőre negyedévente átlagosan mintegy 566 tonnát érhetnek el.

A JPMorgan egy elemzésében közölte, hogy az arany egész évben a legnagyobb meggyőződéssel tartott vételi (long) pozíciójuk volt, és szerintük az árfolyam még tovább emelkedhet, ahogy elkezdődik a Fed kamatcsökkentési ciklusa.

