Kimondta a JPMorgan: jövőre az 5000 dollárt is eléri az arany ára
Befektetés

Portfolio
A JPMorgan szerint az arany átlagára 2026 negyedik negyedévére unciánként 5 055 dollárra emelkedhet.

A bank csütörtöki előrejelzése szerint a befektetői kereslet és a jegybanki vásárlások jövőre negyedévente átlagosan mintegy 566 tonnát érhetnek el.

A JPMorgan egy elemzésében közölte, hogy az arany egész évben a legnagyobb meggyőződéssel tartott vételi (long) pozíciójuk volt, és szerintük az árfolyam még tovább emelkedhet, ahogy elkezdődik a Fed kamatcsökkentési ciklusa.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

