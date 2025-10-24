  • Megjelenítés
Egyetlen kibertámadás 70 éves mélypontra lökte Nagy-Britannia egy teljes iparágát
Befektetés

MTI
Több mint hét évtizedes mélypontra zuhant a brit autóipar termelése szeptemberben, mindenekelőtt a Jaguar Land Rover (JLR) elleni kibertámadás miatt, amely az egész múlt hónapra megbénította a legnagyobb brit autóipari csoport működését.

A brit autógyártók és autókereskedők szövetségének (SMMT) pénteken Londonban ismertetett havi összesítése szerint szeptemberben 51 090 személyautót gyártottak Nagy-Britanniában, 27,1 százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi azonos hónapban.

Az SMMT kiemeli pénteki beszámolójában, hogy

1952 óta, vagyis az utóbbi 73 évben ez a leggyengébb szeptemberi termelési adat.

A zuhanás elsődleges oka a szakmai szervezet szerint az indiai Tata Motors ipari konglomerátum tulajdonában lévő Jaguar Land Rover elleni kibertámadás volt.

A JLR szeptember 2-án jelentette be, hogy kibertámadás érte, és ennek elhárítása érdekében leállította gyártásirányító informatikai rendszereit. Emiatt

a cég teljes hazai és külföldi termelése is leállt, és csak október elején indultak újra a gyártási folyamatok, akkor is csak fokozatosan.

A kibertámadások figyelemmel kísérésére és hatásuk elemzésére szakosodott, a brit biztosítási piac által létrehozott szakértői szervezet, a Cyber Monitoring Centre (CMC) e héten ismertetett számításai szerint a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás 1,9 milliárd font (852 milliárd forint) veszteséget okozott az autóipari cégnek.

A CMC szerint

ez volt az egyetemes brit gazdaságtörténet eddigi legköltségesebb kiberincidense.

A szervezet szerint a JLR elleni kibertámadás az autóipari csoport ötezer beszállító cégét is érintette, és a termelés 2026 januárja előtt várhatóan nem is áll helyre teljes mértékben.

A brit autógyártók és autókereskedők szövetségének pénteken bemutatott havi összesítése szerint a teljes brit járműipari termelés – a kereskedelmi haszonjárművekkel együtt – éves összevetésben 35,9 százalékkal zuhant szeptemberben. Ez azt jelenti, hogy a tavaly szeptemberben előállított 84 682 jármű után a múlt hónapban csak 54 319 jármű készült Nagy-Britanniában.

A hazai értékesítés szeptemberben 41 százalékkal, az export 33,8 százalékkal csökkent éves összehasonlításban.

Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images

