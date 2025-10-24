  • Megjelenítés
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás

Portfolio
A tőzsdei világ elsőre bonyolultnak tűnhet, de az első lépések helyes megválasztásával gyorsan átláthatóvá és kezelhetővé válik. Online előadásunk segít, hogy kezdőként magabiztosan lépj a befektetések világába.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Az előadás során nem csak az alapfogalmakat ismerheted meg, hanem gyakorlati tippeket is kapsz, hogyan indulj el a tőzsdén.

Megtudhatod, mire érdemes figyelned, milyen termékekkel érdemes kezdened, és hogyan építheted fel a saját stratégiádat már az első befektetéseidnél.

Az előadás főbb témái:

  • Az első lépések: Hogyan ismerkedj meg a tőzsdével és a legfontosabb alapfogalmakkal.

  • Befektetési lehetőségek: Kezdők számára ajánlott tőzsdei termékek (részvények, ETF-ek, kötvények).

  • Kockázatkezelés: Hogyan minimalizáld a veszteségeket és kerüld el a tipikus kezdői hibákat.

  • Gyakorlati útmutató: Platformok, eszközök használata.

Ha szeretnél magabiztosan belevágni a tőzsdei befektetésekbe, ez az előadás a tökéletes kiindulópont.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. október 29. 14:00 - 14:30

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

