Sorra döntik a rekordokat a világ hedge fundjai, nagyon jó évük van

Rekordszintre, 4980 milliárd dollárra emelkedett a hedge fundok globális vagyona a harmadik negyedévben - írja a Reuters.

A Hedge Fund Research (HFR) csütörtöki jelentése szerint eközben a fedezeti alapok száma évtizedes csúcsot ért el, ami az ágazatba áramló új tőke növekedését tükrözi.

A negyedév végén 8464 hedge fundot tartottak nyilván

– közölte az alapokat, hozamaikat és az iparág méretét nyomon követő HFR. Mintegy 34 milliárd dollárnyi friss befektetői pénz érkezett, ami 2007 harmadik negyedéve óta a legmagasabb negyedéves nettó eszközbeáramlás. Az iparági tőke immár zsinórban a nyolcadik negyedévben emelkedett, és idén már 71 milliárd dollárnál jár, ami 2014 óta a legerősebb első három negyedéves adat.

A tőkeáttételi mutatók az év elején ötéves csúcsra kapaszkodtak – számolt be korábban a Reuters. A legutóbbi negyedévben a legnagyobb amerikai bankok – élükön a JPMorgan Chase-szel, a Goldman Sachsszal és a Bank of Americával – jelentős nyereséget könyveltek el a felfutó prime brókeri üzletágban, amely készpénz- és értékpapírkölcsönzést biztosít a hedge fundok nagy volumenű ügyleteinek végrehajtásához.

A hedge fund iparág az elmúlt hónapokban történelmi növekedést és teljesítményt mutatott

– kommentálta az adatokat Kenneth J. Heinz, a HFR elnöke, hozzátéve, hogy a bővülést több "erős trend" kombinációja hajtja, köztük a vállalati felvásárlások és összeolvadások, valamint a kriptodevizákba irányuló növekvő befektetések.

A befektetők – például nyugdíjalapok, családi vagyonkezelők és szuverén alapok – portfólióik egy részét hedge fundokba irányítják.

A harmadik negyedévben az equity hedge fundok vonzották a legnagyobb nettó összeget, 18 milliárd dollárt. Ezeket a relatív érték stratégiát folytató fedezeti alapok követték, amelyek egy pénzügyi eszköz árának egy másikhoz viszonyított alakulására építenek.

