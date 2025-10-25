Sorra döntik a rekordokat a világ hedge fundjai, nagyon jó évük van

A Hedge Fund Research (HFR) csütörtöki jelentése szerint eközben a fedezeti alapok száma évtizedes csúcsot ért el, ami az ágazatba áramló új tőke növekedését tükrözi.
A negyedév végén 8464 hedge fundot tartottak nyilván
– közölte az alapokat, hozamaikat és az iparág méretét nyomon követő HFR. Mintegy 34 milliárd dollárnyi friss befektetői pénz érkezett, ami 2007 harmadik negyedéve óta a legmagasabb negyedéves nettó eszközbeáramlás. Az iparági tőke immár zsinórban a nyolcadik negyedévben emelkedett, és idén már 71 milliárd dollárnál jár, ami 2014 óta a legerősebb első három negyedéves adat.
A tőkeáttételi mutatók az év elején ötéves csúcsra kapaszkodtak – számolt be korábban a Reuters. A legutóbbi negyedévben a legnagyobb amerikai bankok – élükön a JPMorgan Chase-szel, a Goldman Sachsszal és a Bank of Americával – jelentős nyereséget könyveltek el a felfutó prime brókeri üzletágban, amely készpénz- és értékpapírkölcsönzést biztosít a hedge fundok nagy volumenű ügyleteinek végrehajtásához.
A hedge fund iparág az elmúlt hónapokban történelmi növekedést és teljesítményt mutatott
– kommentálta az adatokat Kenneth J. Heinz, a HFR elnöke, hozzátéve, hogy a bővülést több "erős trend" kombinációja hajtja, köztük a vállalati felvásárlások és összeolvadások, valamint a kriptodevizákba irányuló növekvő befektetések.
A befektetők – például nyugdíjalapok, családi vagyonkezelők és szuverén alapok – portfólióik egy részét hedge fundokba irányítják.
A harmadik negyedévben az equity hedge fundok vonzották a legnagyobb nettó összeget, 18 milliárd dollárt. Ezeket a relatív érték stratégiát folytató fedezeti alapok követték, amelyek egy pénzügyi eszköz árának egy másikhoz viszonyított alakulására építenek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
