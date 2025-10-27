Állampapír, befektetési alap vagy ingatlan? Töltsd ki a Portfolio megtakarítási felmérését!

  • Megjelenítés
Érdekes eredmények rajzolódnak ki az országos megtakarítási statisztikákból: a magyarok vagyona szépen növekszik, mind az ingatlanok értéke, mind a pénzügyi megtakarítások komoly növekedésen vannak túl, habár a vagyon eloszlása meglehetősen egyenlőtlen. A Portfolio-nál úgy döntöttünk, elkészítjük saját kutatásunkat a havonta többmilliós olvasóközönségünk körében is, ehhez kérjük most olvasóink rövid, néhány percet igénybe vevő részvételét itt elérhető kérdőívünk kitöltésével.

Vajon mennyire érzi magát anyagilag biztonságban a magyar lakosság a jelenlegi gazdasági környezetben? Tud-e megtakarítani? Ha igen, mekkora tartalékot tud képezni, és mibe teszi a pénzét? Mi alapján választunk megtakarítást, kinek a tanácsaiban bízunk, és mire számítunk, mit hoznak a pénzügyek területén az előttünk álló évek?

Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Portfolio mostani internetes kutatása, így számos kulcsfontosságú, de ritkábban tárgyalt témakörbe is bepillantást nyerhetünk.

A válaszokból megismerhetjük például

  • az olvasók jelenlegi megtakarítási szokásait és attitűdjét,
  • a megtakarítások és befektetések világáról meglévő ismereteiket,
  • illetve a jövő fizetőeszközére és a pénzügyek intézésére vonatkozó várakozásaikat.

A kutatást a Portfolio havonta többmilliós olvasóközönsége körében készítjük el, ehhez kérjük most olvasóink rövid, néhány percet igénybe vevő részvételét kérdőívünk kitöltésével.

Kérjük, töltsd ki Te is a kérdőívet!

>>Töltsd ki a kérdőívet ide kattintva, mindössze 5 perc!

A Portfolio három évvel ezelőtti, hasonló, országosan reprezentatív kutatásának eredményei alapján akkor a magyarok 31%-a érezte magát anyagilag biztonságban, és mindössze 39% rendelkezett legalább egy hónapra elégséges megtakarítással. Fél évig csak 18% tudta volna kihúzni a tartalékából, ha azonnal elveszti a jövedelmét. A legtöbb család készpénzben tartotta a megtakarítását, a legismertebb megtakarítási konstrukció pedig az életbiztosítás volt, miközben a befektetési jegyekről alig volt fogalmuk a válaszadóknak. Az is kiderült, hogy ha tehetnék, a legtöbben befektetési célú ingatlanba vagy kriptopénzbe fektetnének, ezeket sokan a nagy infláció közepette is nyerő választásnak tartották. A személyes ügyfélkiszolgálást 60% részesítette előnyben az online megoldásokkal szemben, miközben 58% volt azok aránya, akik úgy vélekedtek, hogy 20 év múlva már euróval fogunk fizetni Magyarországon.

