Ez beteg: már az Otthon Start bejelentése előtt kilőttek a lakásárak
Menekülnek az ázsiai befektetők, súlyos diszkonttal is eladják a magántőke-befektetéseiket
Menekülnek az ázsiai befektetők, súlyos diszkonttal is eladják a magántőke-befektetéseiket

A Hongkongi Jockey Club mintegy 1 milliárd dollár értékű befektetési portfóliót adott el leárazva a kanadai Dawson Partnersnek, ez Ázsiában az egyik legnagyobb, intézményi befektető által kezdeményezett tranzakciónak számít - írja a Bloomberg.

Az ügyletben gazdát cserélő portfólió a Blackstone-hoz és más alapokhoz köthető befektetéseket is tartalmaz.

A portfólió a nettó eszközértékhez képest egyszámjegyű, azaz legfeljebb 9%-os diszkonton kelt el – közölték az ügyet ismerő források.

A tranzakció lebonyolításában tanácsadóként a Jefferies Financial Group Inc. működött közre.

A Jockey Club – Hongkong legnagyobb adófizetője – a folyamatot már az év elején elindította. Az intézmény több, a kormány által biztosított kizárólagos fogadási engedéllyel rendelkezik, többek között lóversenyre és futballfogadásra.

Trendszerűen megfigyelhető, hogy egyre több ázsiai partner – köztük nyugdíjalapok, szuverén vagyonalapok és családi irodák – próbál kiszállni a másodlagos piacon, hogy a futamidő lejárta előtt jusson tőkéhez. A likviditásért cserébe a vevők gyakran árengedményt kérnek. Azok a befektetők is óvatosabbá váltak a likviditási korlátok miatt, akik a magántőkealapok négy évvel ezelőtti gyűjtési csúcsidőszakában vállaltak kötelezettségeket.

A Dawson Partners 2015-ben alakult, tavaly év végén mintegy 20 milliárd dollárnyi vagyont kezelt, és világszerte több mint 200 alkalmazottja volt. Irodái Londonban és New Yorkban működnek. A céget Yann Robard, a Canada Pension Plan Investment Board korábbi másodlagos- és társbefektetési vezetője, valamint Michael Gubbels, az Ontario Teachers' Pension Plan és az Ontario Municipal Employees' Retirement System korábbi munkatársa alapította.

A magánhitelezési és infrastrukturális másodpiaci ügyletek általában 5–10%-os diszkonttal cserélnek gazdát, a kockázatitőke-alapok körülbelül 20%-os, míg az ingatlanalapok ennél is nagyobb, mintegy 30%-os árengedménnyel forognak

– mondta Wen Ting Geok, a Mercer ázsiai magántőke-üzletágának vezetője.

A másodlagos ügyletek egyik fő nehézsége, hogy a nettó eszközérték megállapítása és a tényleges átruházás között hosszú idő telhet el – akár fél év vagy még több. Ez értékelési korrekciókat tehet szükségessé, és ha ezek nincsenek összhangban, az könnyen az üzlet meghiúsulásához vezethet.

Korábban a China Investment Corp., az ország szuverén vagyonalapja is vizsgálta mintegy 1 milliárd dollárnyi pozíció értékesítését – többek között a Carlyle Group Inc.-nél és a KKR & Co.-nál – az amerikai kitettség csökkentése érdekében, ám az eladást végül visszavonta, emlékeztet a Bloomberg.

