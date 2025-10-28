Amikor legutóbb ilyen történt, rengeteg pénzt lehetett bukni ezzel a részvénnyel

Hiába a kiváló piaci hangulat, és az eddig többnyire jól alakuló gyorsjelentési szezon, a befektetőknek nem egyszer kellett már kellemetlen meglepetésekkel szembenézniük. Most egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, ami egy igazi sztárpapírnak mondható, az elmúlt napokban azonban jelentős eladói nyomás nehezedett az árfolyamra. Ráadásul most egy olyan kritikus támaszhoz ért az árfolyam, amelyre közel 4 éve nem volt példa: akkor pedig valósággal összezuhant az árfolyam. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Továbbra is a mesterséges intelligencia dominál az amerikai tőzsdéken, a vámháborús félelmek gyors lezárása után pedig szinte naponta dőlnek az új csúcson a vezető részvényindexeknél a tengerentúlon.

Dübörög közben a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon is, a héten olyan nagy nevek teszik közzé legfrissebb számaikat, mint az Amazon, az Apple, a Microsoft, a Meta, valamint az Alphabet.

Van azonban egy nagy név, amely már jelentett és a befektetők azonnal büntetni kezdték a részvényt. Ráadásul az eséssel az árfolyam egy olyan kritikus támaszhoz ért, amelynek korábbi letörésekor alig négy hónap alatt mintegy 70 százalékot zuhant a papír.