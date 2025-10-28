Bemondta a neves pénzember: hatalmas lufi van a tőzsdén - Egyetlen dolog kell az összeomláshoz

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

"Sok buborékjelenség látható" – mondta Dalio a CNBC-nek adott exkluzív interjúban, Rijádból, a Future Investment Initiative rendezvényéről. "

De a buborékok igazán csak akkor pukkannak ki, amikor a monetáris politika szigorodik.

Majd hozzátette: "Nagyobb az esélye annak, hogy a kamatokon lazítunk, mint annak, hogy szigorítunk."

A milliárdos befektető szerint a személyes "buborékmutatója" jelenleg viszonylag magasan áll.

Ezzel csatlakozott azokhoz a jól ismert piaci szereplőkhöz, akik az elmúlt hónapokban az AI-kiadásokhoz köthető buborék kockázatára figyelmeztettek. A Fed szerdán várhatóan másodszor is kamatot csökkent az idén, sok befektető pedig arra számít, hogy a jegybank decemberi, évzáró ülésén ismét így tesz.

Dalio rámutatott: az AI-hoz köthető részvényeken kívül a piac összességében viszonylag gyengén teljesít, és a teljesítmény erősen koncentrált. Megjegyezte, hogy

a hozamok mintegy 80 százaléka a Big Technél összpontosul.

Hétfőn a három vezető amerikai index történelmi zárócsúcsra emelkedett a technológiai részvényeknek köszönhetően, miközben a héten megjelenő Big Tech-gyorsjelentésektől további kedvező AI-híreket vár a piac.

Szerinte a gazdaság "két részre szakadt": egyes szegmensek gyengülése miatt kamatcsökkentésre van szükség, miközben máshol buborék képződik. Úgy véli, a monetáris politika a megosztottság miatt nem tudja egyszerre támogatni a spektrum mindkét végét, ami növeli annak esélyét, hogy a buborék fennmarad. Így az ismétlődhet meg, ami a 1998–1999-es vagy az 1927–1928-as időszakba történt.

"Akár buborék ez, akár nem, hogy mikor pukkanhat ki, azt talán nem tudjuk pontosan" – fogalmazott Dalio, hozzátéve:

azt viszont kimondhatjuk, hogy sok a kockázat.

Címlapkép forrása: Jemal Countess/Getty Images for TIME

