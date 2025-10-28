  • Megjelenítés
Bemondta a neves pénzember: hatalmas lufi van a tőzsdén - Egyetlen dolog kell az összeomláshoz
Befektetés

Bemondta a neves pénzember: hatalmas lufi van a tőzsdén - Egyetlen dolog kell az összeomláshoz

Portfolio
Ray Dalio szerint az AI-őrület nyomán buborék formálódhat a nagy kapitalizációjú amerikai technológiai részvények körül, amely csak akkor pukkanhat ki, ha a Federal Reserve szigorít - jelentette a CNBC.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

"Sok buborékjelenség látható" – mondta Dalio a CNBC-nek adott exkluzív interjúban, Rijádból, a Future Investment Initiative rendezvényéről. "

De a buborékok igazán csak akkor pukkannak ki, amikor a monetáris politika szigorodik.

Majd hozzátette: "Nagyobb az esélye annak, hogy a kamatokon lazítunk, mint annak, hogy szigorítunk."

A milliárdos befektető szerint a személyes "buborékmutatója" jelenleg viszonylag magasan áll.

Ezzel csatlakozott azokhoz a jól ismert piaci szereplőkhöz, akik az elmúlt hónapokban az AI-kiadásokhoz köthető buborék kockázatára figyelmeztettek. A Fed szerdán várhatóan másodszor is kamatot csökkent az idén, sok befektető pedig arra számít, hogy a jegybank decemberi, évzáró ülésén ismét így tesz.

Dalio rámutatott: az AI-hoz köthető részvényeken kívül a piac összességében viszonylag gyengén teljesít, és a teljesítmény erősen koncentrált. Megjegyezte, hogy

a hozamok mintegy 80 százaléka a Big Technél összpontosul.

Hétfőn a három vezető amerikai index történelmi zárócsúcsra emelkedett a technológiai részvényeknek köszönhetően, miközben a héten megjelenő Big Tech-gyorsjelentésektől további kedvező AI-híreket vár a piac.

Szerinte a gazdaság "két részre szakadt": egyes szegmensek gyengülése miatt kamatcsökkentésre van szükség, miközben máshol buborék képződik. Úgy véli, a monetáris politika a megosztottság miatt nem tudja egyszerre támogatni a spektrum mindkét végét, ami növeli annak esélyét, hogy a buborék fennmarad. Így az ismétlődhet meg, ami a 1998–1999-es vagy az 1927–1928-as időszakba történt.

"Akár buborék ez, akár nem, hogy mikor pukkanhat ki, azt talán nem tudjuk pontosan" – fogalmazott Dalio, hozzátéve:

azt viszont kimondhatjuk, hogy sok a kockázat.

Kapcsolódó cikkünk

Ha ezeket a jeleket látod, nagyon közel van a tőzsdei összeomlás

Tovább esik az arany ára

Figyelmeztet a sztárbefektető: jön a reality check

Egy katasztrofális buborék kellős közepén vagyunk?

Brutális zuhanás az év sztárbefektetésénél - Mutatjuk, hol állhat meg a mészárlás

Címlapkép forrása: Jemal Countess/Getty Images for TIME

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-1083677872-döntés-jövő-kockázat-stratégia-választás
Befektetés
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Pénzcentrum
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility