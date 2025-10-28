  • Megjelenítés
Figyelmeztet a sztárbefektető: jön a reality check
Figyelmeztet a sztárbefektető: jön a reality check

Cathie Wood, az ARK Invest vezérigazgatója elutasította a mesterséges intelligencia körüli buborék kialakulásának félelmeit, ugyanakkor figyelmeztetett az AI-értékelések lehetséges "reality check"-ére, írta meg a CNBC.
A szaúd-arábiai Future Investment Initiative (FII) konferencián Cathie Wood, az ARK Invest vezérigazgatója kifejtette, hogy

a kamatlábak emelkedésével "megremeghetnek" a piacok.

"A következő évben eljutunk oda, hogy a beszélgetés az alacsonyabb kamatokról az emelkedő kamatok felé fordul" - mondta a befektetési szakember.

Wood cáfolta azt a széles körben elterjedt nézetet, miszerint az innováció és a kamatlábak fordítottan arányosak egymással.

Ez történelmileg nem igaz. De a mai algoritmusok működése miatt valószínűleg lesz egyfajta reality check

- fogalmazott.

Kijelentései a technológiai vállalatok értékelésével kapcsolatos aggodalmak közepette hangzottak el, miközben mind a vállalkozások, mind a befektetők jelentős összegeket fektetnek a szektorba. A Nemzetközi Valutaalap és a Bank of England a közelmúltban figyelmeztetett, hogy a globális részvénypiacok bajba kerülhetnek, ha a befektetők AI iránti lelkesedése alábbhagy. Hasonló aggályokat fogalmazott meg korábban Sam Altman (OpenAI), Jamie Dimon (JPMorgan) és Jerome Powell (Fed) is.

Wood szerint azonban a nagy technológiai vállalatok értékelései hosszabb távon értelmezhetőek lesznek.

Nem állítom, hogy soha nem lesznek korrekciók. Természetesen lesznek (...). De ha az AI-al kapcsolatos várakozásaink helyesek, akkor egy technológiai forradalom legelején járunk

- magyarázta.

Arra a kérdésre, hogy az AI buborékban van-e jelenleg, Wood határozott nemmel válaszolt. "Nem hiszem, hogy az AI buborékban lenne. Amit viszont gondolok, hogy a vállalati oldalon időbe telik, mire a nagyvállalatok felkészülnek az átalakulásra." Hozzátette, hogy olyan cégekre lesz szükség, mint a Palantir, amelyek segítenek a nagyvállalatoknak átstrukturálni működésüket, hogy kihasználhassák az AI által kínált termelékenységnövekedést.

