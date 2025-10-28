Itt a hatalmas bejelentés: ikonikus márkába száll be az Nvidia, kilőtt az árfolyam!

A két vállalat emellett stratégiai partnerséget is kötött a következő generációs, 6G mobiltechnológia közös fejlesztésére.

A Nokia több mint 166 millió új részvényt bocsát ki.

A társaság közlése szerint a bevételt mesterségesintelligencia-fejlesztési tervei, valamint általános vállalati célok finanszírozására fordítja.

A finn Nokia leginkább korai mobiltelefonjairól ismert, az utóbbi években azonban elsősorban 5G hálózati berendezések beszállítójaként tevékenykedik a távközlési szolgáltatók felé.

A bejelentésre 16 százalékot emelkedett az árfolyam. Legutóbb 2016 januárjában voltak ilyen magasan a vállalat részvényei.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ