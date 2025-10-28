  • Megjelenítés
Itt a hatalmas bejelentés: ikonikus márkába száll be az Nvidia, kilőtt az árfolyam!
Befektetés

Itt a hatalmas bejelentés: ikonikus márkába száll be az Nvidia, kilőtt az árfolyam!

Portfolio
A Nokia kedden bejelentette, hogy az Nvidia 1 milliárd dollár értékben vásárol újonnan kibocsátott Nokia-részvényeket, ezzel megerősítve azt az együttműködést, amelynek keretében az Nvidia chipeit mobilhálózati berendezések gyártásához fogják felhasználni.


Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.  

A két vállalat emellett stratégiai partnerséget is kötött a következő generációs, 6G mobiltechnológia közös fejlesztésére.

A Nokia több mint 166 millió új részvényt bocsát ki.

A társaság közlése szerint a bevételt mesterségesintelligencia-fejlesztési tervei, valamint általános vállalati célok finanszírozására fordítja.

A finn Nokia leginkább korai mobiltelefonjairól ismert, az utóbbi években azonban elsősorban 5G hálózati berendezések beszállítójaként tevékenykedik a távközlési szolgáltatók felé.

A bejelentésre 16 százalékot emelkedett az árfolyam. Legutóbb 2016 januárjában voltak ilyen magasan a vállalat részvényei.

NOKIA_2025-10-28_16-49-08

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
professional investment day 2
Befektetés
Vagyonkezelés minden mennyiségben − Már csak néhány nap, és jön a szakma exkluzív találkozója
Pénzcentrum
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility