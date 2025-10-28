Itt a hatalmas bejelentés: ikonikus márkába száll be az Nvidia, kilőtt az árfolyam!

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A két vállalat emellett stratégiai partnerséget is kötött a következő generációs, 6G mobiltechnológia közös fejlesztésére.
A Nokia több mint 166 millió új részvényt bocsát ki.
A társaság közlése szerint a bevételt mesterségesintelligencia-fejlesztési tervei, valamint általános vállalati célok finanszírozására fordítja.
A finn Nokia leginkább korai mobiltelefonjairól ismert, az utóbbi években azonban elsősorban 5G hálózati berendezések beszállítójaként tevékenykedik a távközlési szolgáltatók felé.
A bejelentésre 16 százalékot emelkedett az árfolyam. Legutóbb 2016 januárjában voltak ilyen magasan a vállalat részvényei.
