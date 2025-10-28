Kétséges az UniCredit és az Amundi közös jövője, a legnagyobb francia bank fel is ajánlkozott

A francia bank azt követően jelezte kedden a nyitottságát egy ilyen együttműködésre, hogy olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint az olasz UniCredit felgyorsította az Amundival fennálló kapcsolatának leépítését.
A Bloomberg szerint az UniCredit azt tervezi, hogy csaknem nullára csökkenti az ügyfelei pénzéből az Amundin keresztül befektetett összeget.
Mivel az UniCredit és az Amundi közötti disztribúciós szerződés megújítása régóta kérdéses, Jean-Laurent Bonnafé, a BNP Paribas vezérigazgatója közölte: a bank kész vagyonkezelési partnerséget kialakítani az UniCredittel, ha a megállapodást 2027 közepe után nem hosszabbítják meg.
A BNP idén megerősítette vagyonkezelési üzletágát az AXA Investment Managers megvásárlásával.
Az UniCredit Andrea Orcel vezérigazgató irányítása alatt a díjbevételek növelése érdekében a házon belüli vagyonkezelési kapacitások újjáépítésén dolgozik. A Reuters számolt be először 2023-ban arról, hogy a bank csökkentette az ügyfeleknek terjesztett Amundi-alapok arányát. Orcel megerősítette, hogy az Amundi-termékek egy részét házon belül újracsomagolt alapokkal váltották ki, amelyek több díjbevételt hoznak, még akkor is, ha ez a terjesztési megállapodásban rögzített kötbérek megfizetésével jár.
Olaszországban az Amundi az UniCredit kezelt vagyonának nagyjából háromnegyedét adja. A kötbérek fokozatosan emelkednek, ahogy az Amundi részesedése csökken a bank teljes hazai kezelt vagyonán belül. A Bloomberg kedden arról írt, hogy az UniCredit jelentősen visszafogja az Amundi-alapok értékesítését. Az UniCredit nem kommentálta a cikket.
Az Amundi és az UniCredit kapcsolatát bonyolítja, hogy az Amundi tulajdonosa, a francia Crédit Agricole szerepet játszott a Banco BPM – az UniCredit egyik potenciális felvásárlási célpontja – felvásárlásának meghiúsulásában.
Olaszország az Amundi legnagyobb külföldi piaca; a társaság 2017-ben 3,6 milliárd eurót fizetett az UniCredit alapkezelési üzletének megvásárlásáért. Az UniCredittel fennálló megállapodás 88 milliárd eurónyi Amundi-vagyont érint, ebből 69 milliárd euró Olaszországban található.
