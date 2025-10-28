  • Megjelenítés
Megegyeztek a nagyvállalatok: újraindul az atomerőmű
A Google és a NextEra Energy együttműködést jelentett be az iowai atomerőmű újraindításáról, amely a mesterséges intelligencia növekvő energiaigényét hivatott kiszolgálni - jelentette a CNBC.

A Google és a NextEra Energy hétfőn bejelentette, hogy

újraindítják Iowa egyetlen atomerőművét,

a Duane Arnold Energy Centert, amely 2020-ban zárt be. Az erőmű a tervek szerint 2029 elején kezdheti meg működését, amennyiben megkapja a szükséges hatósági engedélyeket.

A 615 megawattos erőmű üzembe helyezése után a Google folyamatosan karbonmentes energiaforrásként vásárol majd áramot,

hogy kiszolgálja növekvő felhő- és AI-infrastruktúráját Iowában, miközben erősíti a helyi hálózat megbízhatóságát is" - közölték a vállalatok sajtóközleményükben. A Google által fel nem használt többletáramot az állam legnagyobb energiaszolgáltatója, a Central Iowa Power Cooperative vásárolja majd meg.

A Duane Arnold Energy Center korábbi bezárása olyan időszakban történt, amikor az atomenergia-szektor nehezen tudott versenyezni a földgázzal és más megújuló energiaforrásokkal a magas üzemeltetési költségek és a biztonsággal kapcsolatos közvélekedés miatt.

Az atomerőmű újraindítása egy új trendet jelez, mivel az energiaigény az Egyesült Államokban meredeken emelkedik, különösen a Google-hoz hasonló technológiai vállalatok milliárdos beruházásai miatt, amelyek energiaigényes AI-adatközpontokat fejlesztenek. Az amerikai Energiainformációs Hivatal szerint

az ország teljes éves áramfogyasztása 2024-ben rekordmagasságot ért el, és ez a szám tovább emelkedhet, ha az adatközpontok a jelenlegi ütemben bővülnek.

A növekvő energiaigények közepette Washington és a technológiai ipar az atomenergiát támogatja, mint lehetséges megoldást az AI-számítástechnika helyi energiahálózatokra gyakorolt hatásainak kezelésére. Az iowai projekt hasonló nukleáris együttműködéseket követ, köztük a Constellation Energy és a Microsoft közötti partnerséget. Eközben az Oracle nemrég bejelentette, hogy három kis nukleáris reaktorral működő adatközpontot tervez.

A címlapkép illusztráció.

