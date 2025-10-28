Mostantól bárki halászhat a zavarosban – eljött az őrületes shortolás ideje?

Az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete (FCA) megszünteti a shortpozíciót vállaló befektetők nevének nyilvános közzétételét, és a jövőben csak anonimizált, összesített adatokat közöl. Ennek hatására könnyebben rejtőzhetnek el azok a szereplők, akik jelentős méretű shortpozíciókat tartanak fenn a részvénypiacon.

A brit pénzügyi piacok felügyeletét ellátó Financial Conduct Authority (FCA) kedden megerősítette, hogy

többé nem hozza nyilvánosságra a tőzsdei shortpozíciót vállaló befektetők kilétét.

A lépés a bürokrácia csökkentését és az ország versenyképességének növelését célzó, szélesebb körű szabályozói program része.

A shortpozíció lényegében egy fogadás arra, hogy egy vállalat részvényeinek ára esni fog. Az átdolgozott rendszerben az FCA ezentúl csak anonimizált, összesített nettó shortpozíciókat tesz közzé, olyan piaci szereplők privát bejelentései alapján, akiknek nettó pozíciója meghaladja egy vállalat részvényeinek 0,2 százalékát.

A felügyelet emellett tervezi meghosszabbítani azt a határidőt, ameddig a shortolóknak jelenteniük kell a pozícióváltozásokat, és egyszerűsíteni kívánja a piacalkotók bejelentési mentességét. A javaslatokról hét héten át tartó konzultáció indul.

A shortolás nyilvános közzétételére vonatkozó brit szabályokat 2008-ban, a globális pénzügyi válság nyomán vezették be, mert felmerült az aggály, hogy a gyakorlat felerősíti a részvényárak meredek esését. Az FCA rendkívüli körülmények között, illetve egy vállalat árfolyamának jelentős zuhanása után korlátozhatja a shortolást, és a mostani konzultációban visszajelzést kér arról is, mikor és hogyan alkalmazza vészhelyzeti jogköreit.

A várható új rendszert a hedge fundok már üdvözölték, ugyanis ez közelebb hozza az Egyesült Királyság gyakorlatát az Egyesült Államokéhoz, ahol szintén csak összesített pozíciókat tesznek közzé. Ugyanakkor Patrick Sarch, a White & Case ügyvédi iroda partnere szerint a csökkenő átláthatóságot más intézményi befektetők már kevésbé fogadják majd lelkesen.

Patrick Sarch úgy véli:

Végső soron ezek a változások nem hoznak érdemi különbséget az Egyesült Királyság piacának hatékonyságában vagy vonzerejében. A shortolók és közvetítőik számára némileg csökken a megfelelési teher, de ennek az átláthatóság látja kárát, ami a kibocsátók és más befektetők számára hátrányos.

Az átalakítás a januárban elfogadott jogszabályt követi, amely új felhatalmazásokat adott az FCA-nak a shortolási szabályok alakítására, és elindított több, az Európai Uniótól örökölt keretrendszert felváltó brit módosítást, köztük az anonimizált jelentéstételt. A hedge fundok korábban azzal bírálták a korábbi rendszert, hogy az nyájhatást vált ki, és visszafogja a saját kutatások finanszírozását.

Rob Hailey, a Managed Funds Association EMEA-régióért felelős kormányzati kapcsolati vezetője az FCA bejelentése előtt úgy nyilatkozott, hogy a hedge fundok támogatják az enyhítést célzó változtatásokat. "Az okos reformok erősítik a brit pénzügyi piacokat, vonzzák a befektetéseket és támogatják a gazdasági növekedést" – mondta, hozzátéve, hogy a hedge fund szektor továbbra is lobbizni fog az Európai Uniónál hasonló módosításokért.

