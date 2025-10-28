Mostantól bárki halászhat a zavarosban – eljött az őrületes shortolás ideje?

A brit pénzügyi piacok felügyeletét ellátó Financial Conduct Authority (FCA) kedden megerősítette, hogy
többé nem hozza nyilvánosságra a tőzsdei shortpozíciót vállaló befektetők kilétét.
A lépés a bürokrácia csökkentését és az ország versenyképességének növelését célzó, szélesebb körű szabályozói program része.
A shortpozíció lényegében egy fogadás arra, hogy egy vállalat részvényeinek ára esni fog. Az átdolgozott rendszerben az FCA ezentúl csak anonimizált, összesített nettó shortpozíciókat tesz közzé, olyan piaci szereplők privát bejelentései alapján, akiknek nettó pozíciója meghaladja egy vállalat részvényeinek 0,2 százalékát.
A felügyelet emellett tervezi meghosszabbítani azt a határidőt, ameddig a shortolóknak jelenteniük kell a pozícióváltozásokat, és egyszerűsíteni kívánja a piacalkotók bejelentési mentességét. A javaslatokról hét héten át tartó konzultáció indul.
A shortolás nyilvános közzétételére vonatkozó brit szabályokat 2008-ban, a globális pénzügyi válság nyomán vezették be, mert felmerült az aggály, hogy a gyakorlat felerősíti a részvényárak meredek esését. Az FCA rendkívüli körülmények között, illetve egy vállalat árfolyamának jelentős zuhanása után korlátozhatja a shortolást, és a mostani konzultációban visszajelzést kér arról is, mikor és hogyan alkalmazza vészhelyzeti jogköreit.
A várható új rendszert a hedge fundok már üdvözölték, ugyanis ez közelebb hozza az Egyesült Királyság gyakorlatát az Egyesült Államokéhoz, ahol szintén csak összesített pozíciókat tesznek közzé. Ugyanakkor Patrick Sarch, a White & Case ügyvédi iroda partnere szerint a csökkenő átláthatóságot más intézményi befektetők már kevésbé fogadják majd lelkesen.
Patrick Sarch úgy véli:
Végső soron ezek a változások nem hoznak érdemi különbséget az Egyesült Királyság piacának hatékonyságában vagy vonzerejében. A shortolók és közvetítőik számára némileg csökken a megfelelési teher, de ennek az átláthatóság látja kárát, ami a kibocsátók és más befektetők számára hátrányos.
Az átalakítás a januárban elfogadott jogszabályt követi, amely új felhatalmazásokat adott az FCA-nak a shortolási szabályok alakítására, és elindított több, az Európai Uniótól örökölt keretrendszert felváltó brit módosítást, köztük az anonimizált jelentéstételt. A hedge fundok korábban azzal bírálták a korábbi rendszert, hogy az nyájhatást vált ki, és visszafogja a saját kutatások finanszírozását.
Rob Hailey, a Managed Funds Association EMEA-régióért felelős kormányzati kapcsolati vezetője az FCA bejelentése előtt úgy nyilatkozott, hogy a hedge fundok támogatják az enyhítést célzó változtatásokat. "Az okos reformok erősítik a brit pénzügyi piacokat, vonzzák a befektetéseket és támogatják a gazdasági növekedést" – mondta, hozzátéve, hogy a hedge fund szektor továbbra is lobbizni fog az Európai Uniónál hasonló módosításokért.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Vége az eddigi világnak: minden megváltozik Magyarország határán
Kedden kezdődött a folyamat, november 11-re már mindenhol él az új szabály.
Nagyon fontos megállapodást kötött a Microsoft és az OpenAI
27 százalékot ad a ChatGPT fejlesztője.
Tíz éve nem volt ilyen: halálos baleset történt a bányában
Két ember vesztette életét.
Váratlanul kilőtt a pénzügyi cég részvénye – ez még csak a kezdet?!
Hihetetlen ugrás következett be rövid idő alatt.
Olyan történt az orosz olajjal, amire nagyon rég nem volt példa
Erősödik a nyomás.
Bővül az elit klub, két tech-óriás értéke is átlépte ma a 4000 milliárd dolláros határt
Csatlakoztak az Nvidiához.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod