Történelmi atomenergia-beruházás indul, 80 milliárd dollár áramlik a nukleáris szektorba

Legalább 80 milliárd dollár értékű új atomerőmű-beruházás indulhat az Egyesült Államokban a Westinghouse, a Cameco és a Brookfield Asset Management, valamint a washingtoni kormány együttműködésében – számolt be a Reuters.

A három vállalat kedden bejelentette, hogy partnerségre lépett az Egyesült Államok kormányával legalább 80 milliárd dollárnyi új atomerőmű építésére országszerte.

A tervek szerint az erőművek a Westinghouse nukleáris reaktortechnológiáját alkalmazzák.

A felek szerint a megállapodás célja a nukleáris kapacitások gyors bővítése, valamint a mesterséges intelligencia-rendszerek és az adatközpontok által hajtott, meredeken növekvő villamosenergia-igény kielégítése.

A kezdeményezés összhangban áll Donald Trump elnök májusi, a nukleáris energiát támogató elnöki rendeletével.

A Cameco amerikai tőzsdén jegyzett részvényei a nyitás előtti kereskedésben mintegy 13 százalékkal drágultak.

A nukleáris energia iránt ismét erősödik az érdeklődés a befektetők és a vállalatok körében, mivel sokan tisztábbnak és a szél- vagy napenergiánál megbízhatóbbnak tartják.

