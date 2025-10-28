Tovább esik az arany ára

Az arany ára ma

több mint 2 százalékos esést követően 3900 dollár/uncia alá esett, háromhetes mélypontra süllyedve,

miután egy lehetséges amerikai–kínai kereskedelmi megállapodás kilátásai csökkentették a menedékeszköz iránti keresletet.

A hétvégén Malajziában tartott tárgyalások után mindkét fél jelezte, hogy létrejött egy keretmegállapodás a vámokról és több kulcskérdésről, így Donald Trump és Hszi Csin-ping már ezen a héten, dél-koreai találkozójukon véglegesíthetik a megállapodást.

Ennek ellenére az arany árfolyama idén még így is közel 50 százalékos pluszban van, amit a

gazdasági és geopolitikai bizonytalanság, a jegybankok erős vásárlási hulláma és a pénzromlással kapcsolatos félelmek okoztak.

A piacok figyelme most a Fed szerdai kamatdöntésére irányul, ahol a többségi várakozás szerint a jegybank 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre, miután a múlt héten a vártnál gyengébb inflációs adat érkezett.