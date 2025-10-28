Úgy néz ki, semmi nem lesz a Generali nagy összeolvadási tervéből

Három, az egyeztetéseket ismerő forrás szerint Olaszország legnagyobb biztosítója, a Generali és a Natixis tulajdonosa, a francia BPCE várhatóan hagyják lejárni a december 31-i határidőt anélkül, hogy kötelező érvényű megállapodást kötnének.
A felek szeptemberben abban állapodtak meg, hogy december végéig véglegesítik az ügyletet, miután módosították a feltételeket, és kikerült az 50 millió eurós felbontási díj az egyezségből. B
ár az egyeztetések folytatódnak, a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a határidő megállapodás nélkül telik le, és meghiúsul az ügyelet.
Ennek oka a hírügynökség szerint az olasz kormány ellenállása, valamint a Generalinál várható vezetői változások miatt fennáló bizonytalanság. A Generali nem kívánta kommentálni az értesülést. A BPCE azt közölte: "Év végéig adtunk magunknak időt a megállapodás elérésére. A csapatok ezen dolgoznak, és a BPCE és a Generali közötti viszony jó."
Az ügyletet nemcsak az olasz kormány ellenzi, hanem a Generaliban nemrég befolyását megszilárdító két nagy befektető, a Del Vecchio család vagyonkezelője, a Delfin, valamint az építőipari nagyvállalkozó Francesco Gaetano Caltagirone is.
A két befektető érdekeltsége, a a Monte dei Paschi di Siena (MPS) által nemrég felvásárolt Mediobanca 13%-os részesedésével a Generali legnagyobb részvényese. Az MPS kedden új vezetőket nevezett ki a Mediobanca-nál: vezérigazgatóvá a tapasztalt alapkezelő-vezetőt, Alessandro Melzi d'Erilt, elnökké pedig a korábbi JPMorgan-bankárt, Vittorio Grillit választotta.
A Mediobancánál végbement átalakulás hatással lehet a Generalira is. A társaság igazgatósága – Philippe Donnet vezérigazgató és Andrea Sironi elnök vezetésével – nagyrészt a Mediobanca akarata szerint állt össze áprilisban. Donnet 2016 óta irányítja a Generalit a Mediobanca támogatásával. Újraválasztásakor Caltagirone jelezte, hogy nincs alternatív vezérigazgató-jelöltje, ugyanakkor továbbra is meg tudja akadályozni az általa "szerencsétlennek" nevezett vagyonkezelési ügyletet. A Mediobanca végül 13-ból 10 igazgatósági helyet szerzett meg a Generalinál. A Reuters forrásai szerint Donnet várhatóan felügyeli a Generali élén várható rendezett átmenetet, de előfordulhat, hogy nem tölti ki a 2028-ig szóló mandátumát.
