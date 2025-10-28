  • Megjelenítés
Úgy néz ki, semmi nem lesz a Generali nagy összeolvadási tervéből
Befektetés

Úgy néz ki, semmi nem lesz a Generali nagy összeolvadási tervéből

Portfolio
Valószínűleg meghíúsul a megállapodás az olasz Generali biztosítócsoport és a francia BPCE bank között vagyonkezelési üzletágaik összeolvasztásáról, amellyel Európa legnagyobb bevételű vagyonkezelője jött volna létre - értesült a Reuters.

Három, az egyeztetéseket ismerő forrás szerint Olaszország legnagyobb biztosítója, a Generali és a Natixis tulajdonosa, a francia BPCE várhatóan hagyják lejárni a december 31-i határidőt anélkül, hogy kötelező érvényű megállapodást kötnének.

A felek szeptemberben abban állapodtak meg, hogy december végéig véglegesítik az ügyletet, miután módosították a feltételeket, és kikerült az 50 millió eurós felbontási díj az egyezségből. B

ár az egyeztetések folytatódnak, a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a határidő megállapodás nélkül telik le, és meghiúsul az ügyelet.

Ennek oka a hírügynökség szerint az olasz kormány ellenállása, valamint a Generalinál várható vezetői változások miatt fennáló bizonytalanság. A Generali nem kívánta kommentálni az értesülést. A BPCE azt közölte: "Év végéig adtunk magunknak időt a megállapodás elérésére. A csapatok ezen dolgoznak, és a BPCE és a Generali közötti viszony jó."

Kapcsolódó cikkünk

Szárnyra keltek a Generalival kapcsolatos pletykák, cáfolnak a CIB anyabankjánál

Áll a bál a Generalinál: mi lesz a nagy összeolvadással?

Kútba eshet a Generali nagy terve, sokat elárul egy most kötött megállapodás

Az ügyletet nemcsak az olasz kormány ellenzi, hanem a Generaliban nemrég befolyását megszilárdító két nagy befektető, a Del Vecchio család vagyonkezelője, a Delfin, valamint az építőipari nagyvállalkozó Francesco Gaetano Caltagirone is.

A két befektető érdekeltsége, a a Monte dei Paschi di Siena (MPS) által nemrég felvásárolt Mediobanca 13%-os részesedésével a Generali legnagyobb részvényese. Az MPS kedden új vezetőket nevezett ki a Mediobanca-nál: vezérigazgatóvá a tapasztalt alapkezelő-vezetőt, Alessandro Melzi d'Erilt, elnökké pedig a korábbi JPMorgan-bankárt, Vittorio Grillit választotta.

A Mediobancánál végbement átalakulás hatással lehet a Generalira is. A társaság igazgatósága – Philippe Donnet vezérigazgató és Andrea Sironi elnök vezetésével – nagyrészt a Mediobanca akarata szerint állt össze áprilisban. Donnet 2016 óta irányítja a Generalit a Mediobanca támogatásával. Újraválasztásakor Caltagirone jelezte, hogy nincs alternatív vezérigazgató-jelöltje, ugyanakkor továbbra is meg tudja akadályozni az általa "szerencsétlennek" nevezett vagyonkezelési ügyletet. A Mediobanca végül 13-ból 10 igazgatósági helyet szerzett meg a Generalinál. A Reuters forrásai szerint Donnet várhatóan felügyeli a Generali élén várható rendezett átmenetet, de előfordulhat, hogy nem tölti ki a 2028-ig szóló mandátumát.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Ray Dalio
Befektetés
Bemondta a neves pénzember: hatalmas lufi van a tőzsdén - Egyetlen dolog kell az összeomláshoz
Pénzcentrum
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility