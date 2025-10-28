Újabb európai nagyhatalom csapott az asztalra, megelégelték a befektetések elvesztését

Olaszország a nyugdíjalapokat és a biztosítótársaságokat is bevonná nagy hatású hazai beruházások finanszírozásába, hogy a belföldi megtakarítások ne áramoljanak külföldre.

Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter kedden közölte, hogy a kormány azon dolgozik, miként vonhatná be a nyugdíjalapokat és a biztosítótársaságokat jelentős gazdasági hatású belföldi beruházási projektekbe.

Elmondása szerint ez része annak a törekvésnek, amely a hazai megtakarítások külföldre vándorlásának megállítását célozza.

Olaszország nem az egyetlen állam a fejlett világban, amely ilyen jellegű problémával küzd. Az Egyesült Királyság munkáspárti kormánya nemrégiben "önkéntes" megállapodás keretein belül érte el, hogy 17 nagy nyugdíjszolgáltató belföldi befektetések mellett kötelezze el magát, Kanada pedig azon dolgozik, hogy megfékezze az USA-részvények térnyerését a nyugdíjcélú befektetési portfóliókban, helyette pedig hazai befektetéseket hozzon helyzetbe.

