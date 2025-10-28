  • Megjelenítés
Újabb európai nagyhatalom csapott az asztalra, megelégelték a befektetések elvesztését
Befektetés

Újabb európai nagyhatalom csapott az asztalra, megelégelték a befektetések elvesztését

Portfolio
Olaszország a nyugdíjalapokat és a biztosítótársaságokat is bevonná nagy hatású hazai beruházások finanszírozásába, hogy a belföldi megtakarítások ne áramoljanak külföldre.

Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter kedden közölte, hogy a kormány azon dolgozik, miként vonhatná be a nyugdíjalapokat és a biztosítótársaságokat jelentős gazdasági hatású belföldi beruházási projektekbe.

Elmondása szerint ez része annak a törekvésnek, amely a hazai megtakarítások külföldre vándorlásának megállítását célozza.

Olaszország nem az egyetlen állam a fejlett világban, amely ilyen jellegű problémával küzd. Az Egyesült Királyság munkáspárti kormánya nemrégiben "önkéntes" megállapodás keretein belül érte el, hogy 17 nagy nyugdíjszolgáltató belföldi befektetések mellett kötelezze el magát, Kanada pedig azon dolgozik, hogy megfékezze az USA-részvények térnyerését a nyugdíjcélú befektetési portfóliókban, helyette pedig hazai befektetéseket hozzon helyzetbe.

Kapcsolódó cikkünk

Bóvli kategóriába sorolták a 70 milliárd dolláros bitcoin-óriást: itt vannak a veszélyek

Sorra döntik a rekordokat a világ hedge fundjai, nagyon jó évük van

Jöhet a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés: itt vannak a legújabb javaslatok

Óriási balhé a nyugdíjcélú megtakarításoknál, közbelépett a legfelsőbb bíróság

Nyugdíjreformot sürget a szakma – fel van adva a lecke a kormánynak

Itt vannak a hatalmas megtakarítások friss számai – mibe fektetnek most az európaiak?

Készpénzmánia az európai nagyhatalomban, nem hajlandók befektetni a megtakarítók

Kimondta a miniszter: nem jó a nyugdíjrendszer, veszélyben a leendő időskorúak

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Ingyenes átutalással robban be Magyarországra a PayPal
Befektetés
Váratlanul kilőtt a pénzügyi cég részvénye – ez még csak a kezdet?!
Pénzcentrum
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility