Váratlanul kilőtt a pénzügyi cég részvénye – ez még csak a kezdet?!
Váratlanul kilőtt a pénzügyi cég részvénye – ez még csak a kezdet?!

Portfolio
13 százalékot ralizott a PayPal részvénye, miután napvilágra került, hogy a cég megállapodott az OpenAI-jal, így jövő évtől a Paypal digitális tárcája beépül a ChatGPT-be - számolt be a Cnbc.
A CNBC-nek adott exkluzív tájékoztatás szerint a bejelentés nyomán a PayPal-részvény árfolyama akár 13 százalékot arra a hírre, hogy a hétvégén véglegesített megállapodás értelmében

jövő évtől a PayPal-ökoszisztéma mindkét oldala csatlakozik a ChatGPT-hez.

A felhasználók az MI-platformon keresztül vásárolhatnak, a kereskedők pedig ott értékesíthetnek és megjeleníthetik készletüket – közölte Alex Chriss, a PayPal vezérigazgatója. Chriss szerint a több százmillió hűséges PayPal-tárcatulajdonos a ChatGPT-ben a Buy with PayPal gombra kattintva biztonságos, védett fizetési élményt kap.

A lépés a PayPalt az OpenAI e-kereskedelmi terjeszkedésének korai szereplőjévé teszi: az elképzelés szerint

hetente több mint 700 millió felhasználó támaszkodhat a mesterséges intelligenciára a termékek felkutatásában, oly módon, mintha egy személyi "vásárlóasszisztens" segítené őket.

Az OpenAI a múlt hónapban jelezte, hogy felhasználói a Shopify és az Etsy kereskedőitől is vásárolhatnak, két hete pedig e-kereskedelmi megállapodást jelentett be a Walmarttal. Chriss úgy fogalmazott:

Ez teljesen új vásárlási paradigma. Nehéz elképzelni, hogy az agentikus kereskedelem (agentic commerce) ne legyen a jövő fontos része.

A PayPal célja, hogy a közelgő, AI-ügynök alapú vásárlás korszakának fizetési gerincévé váljon. Nemrég megállapodott a Google-lel és a mesterségesintelligencia-területen működő Perplexity-vel is. A fintech cég – amely kedden közzétette harmadik negyedéves eredményeit – a CNBC beszámolója után közleményben is publikálta az OpenAI-jal kötött megállapodás részleteit.

A vállalat közlése szerint a ChatGPT-n értékesítő PayPal-kereskedők számára a cég kezeli a kereskedői útvonalválasztást, a fizetések validálását és más háttérfolyamatokat, így az egyes kereskedőknek nem kell külön regisztrálniuk az OpenAI-nál. Chriss kiemelte, hogy a fogyasztókat és a kereskedőket is előzetesen ellenőrizték, ami mérsékli a csalás kockázatát. A felhasználók összekapcsolt bankszámláikról vagy bankkártyáikról, illetve a tárcájukban tárolt egyenlegből fizethetnek, és vásárlóvédelmet, csomagkövetést, valamint vitarendezést kapnak.

Chriss szerint nem csupán arról van szó, hogy a tranzakció megtörténhet, hanem arról is, hogy mindez egy megbízható kereskedői körben zajlik: a világ egyik legnagyobb, a PayPalhoz tartozó kereskedői hálózata és egy nagy, ellenőrzött fogyasztói tárcabázis áll mögötte.

A PayPal azt is közölte, hogy kiterjeszti az OpenAI vállalati MI-termékeinek használatát a munkavállalók körében, hogy felgyorsítsa a termékfejlesztési ciklusokat.

Címlapkép forrása: Shutterstock

