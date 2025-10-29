Lemaradtál az év befektetéséről? Mutatunk egy olcsó magyar részvényt, ami kitörés előtt áll!

A BUX index már a 107 000 pontos szintes történelmi szintet ostromolja, a magyar tőzsde pedig továbbra is ott van a világverők között.
Az OTP és a Magyar Telekom erős teljesítménye mellett ráadásul a kisebb kapitalizációval rendelkező magyar részvényeknél is nagy izgalmak vannak.
most pedig egy újabb magyar részvény készül nagy kitörésre.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés