Lemaradtál az év befektetéséről? Mutatunk egy olcsó magyar részvényt, ami kitörés előtt áll!

Az elmúlt hetekben nagy emelkedést láthattunk több magyar részvényben is. Mostani elemzésünkben azonban nem az új sztárrészvényekkel, hanem egy olyan magyar papírral fogunk foglalkozni, amely épp kitörésre készül és nagy emelkedés előtt áll. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
A BUX index már a 107 000 pontos szintes történelmi szintet ostromolja, a magyar tőzsde pedig továbbra is ott van a világverők között.

Az OTP és a Magyar Telekom erős teljesítménye mellett ráadásul a kisebb kapitalizációval rendelkező magyar részvényeknél is nagy izgalmak vannak.

most pedig egy újabb magyar részvény készül nagy kitörésre.

