  • Megjelenítés
Melyik Magyarország legjobb befektetési alapja? És alapkezelője, privát- és prémium bankja? Szavazz!
Befektetés

Melyik Magyarország legjobb befektetési alapja? És alapkezelője, privát- és prémium bankja? Szavazz!

Portfolio
Először csinálunk ilyet a Portfolio-nál: díjazzuk a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit a november 5-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül. De nem csak a zsűri döntésén fog múlni: szavazz Te is ezen a linken, segíts nekünk dönteni, melyik ma a legjobb befektetési alap, alapkezelő, privát- és prémium bank Magyarországon!

A Portfolio első alkalommal adja át idén a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit elismerő szakmai díjakat a november 5-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül.

Portfolio Professional Investment Day 2025
Megszólalnak a befektetési- és vagyonkezelési szakma nagyágyúi, érdemes eljönni a Portfolio exkluzív eseményére!
Információ és jelentkezés

A díjak célja, hogy objektív mutatók, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján méltó elismerésben részesüljenek azok a szakemberek és intézmények, akik kiemelkedő teljesítményükkel formálják a hazai befektetési és vagyonkezelési szektor jövőjét.

A Te szavazatod is számít! Töltsd ki a rövid szavazólapot és segítsd a kedvenc alapodat és szolgáltatódat!

Szavazz itt!

A nyerteseket a Portfolio november 5-i Professional Investment Day konferenciáját követően ismertetjük, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
unicredit shutter
Befektetés
Kétséges az UniCredit és az Amundi közös jövője, a legnagyobb francia bank fel is ajánlkozott
Pénzcentrum
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility