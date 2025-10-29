Most kiderül, mibe fektetnek a Portfolio olvasói – Sikerül letaszítani a trónról az állampapírt?

Portfolio Professional Investment Day 2025 Megszólalnak a befektetési szakma nagyágyúi, érdemes eljönni a Portfolio exkluzív eseményére!

Biztonságban érzi magát anyagilag? Elégedett az anyagi helyzetével?

Mennyi ideig tudna megélni a jelenlegi életszínvonalán a meglévő megtakarításaiból?

Milyen befektetései vannak jelenleg, az állampapírtól a részvényeken át az aranyig és kriptodevizákig terjedő skálán?

Milyen befektetéssel szeretne még rendelkezni a meglévőkön felül, és mi tartja vissza attól, hogy már most legyen ilyen befektetése?

Melyek a legjobb megtakarítási és befektetési formák a mostani inflációs környezetben?

Kiben bízik, amikor befektetési döntés előtt áll?

Milyen pénznemmel fogunk fizetni Magyarországon 20 év múlva?

Többek között ezekre a kérdésekre kellett válaszolniuk a Portfolio idei megtakarítási felmérésében résztvevőknek.

A kérdőívet több mint 3000-en töltötték ki, többségük diplomával rendelkezik, és legalább 1 évig meg tudna élni a tartalékaiból, ha minden jövedelmét elveszítené.

A felmérés részletes eredményeit elsőként a Portfolio november 5-i Professional Investment Day konferenciáján mutatjuk be, a konferencia résztvevői a bemutatott prezentációt is megkaphatják.

Már csak néhány nap van hátra a jelentkezési időszakból.

A konferencián többek között felszólal:

Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója,

a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, Zsiday Viktor, a Citadella befektetési alap portfóliómenedzsere,

a Citadella befektetési alap portfóliómenedzsere, Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője,

a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője, Oszkó Péter, volt pénzügyminiszter, az O3 Partners vezérigazgatója,

volt pénzügyminiszter, az O3 Partners vezérigazgatója, Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ igazgatója.

Ide kattintva lehet megtekinteni a konferencia programját, valamint a jegyvásárlásra is ezen a felületen van lehetőség.

