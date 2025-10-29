  • Megjelenítés
Most kiderül, mibe fektetnek a Portfolio olvasói – Sikerül letaszítani a trónról az állampapírt?
Most kiderül, mibe fektetnek a Portfolio olvasói – Sikerül letaszítani a trónról az állampapírt?

Több millió olvasó látogatja havi szinten a Portfolio oldalát, különösen vonzzák a figyelmet a legnépszerűbb befektetésekkel (például részvényekkel, állampapírokkal, befektetési alapokkal) kapcsolatos hírek és elemzések is. Okkal feltételezhetjük, hogy az olvasók az átlagosnál tudatosabban hoznak döntést, azaz aktívabban figyelik az új lehetőségeket, és gyorsabban reagálnak a piaci változásokra, legyen szó akár az infláció megváltozásáról, egy új adó bevezetéséről vagy egy rendkívüli árkorrekcióról. Az utóbbi hetekben készített kérdőíves felmérésünkből kiderül, hogyan fektetnek be a jelenlegi környezetben a Portfolio olvasói, például hányan favorizálják az állampapírt, a befektetési alapokat, a részvényeket vagy akár az ingatlant, továbbá arra is választ kapunk, mennyi ideig tudnának megélni a válaszadók a félretett pénzügyi tartalékaikból.
Portfolio Professional Investment Day 2025
Megszólalnak a befektetési szakma nagyágyúi, érdemes eljönni a Portfolio exkluzív eseményére!
Információ és jelentkezés
  • Biztonságban érzi magát anyagilag? Elégedett az anyagi helyzetével?
  • Mennyi ideig tudna megélni a jelenlegi életszínvonalán a meglévő megtakarításaiból?
  • Milyen befektetései vannak jelenleg, az állampapírtól a részvényeken át az aranyig és kriptodevizákig terjedő skálán?
  • Milyen befektetéssel szeretne még rendelkezni a meglévőkön felül, és mi tartja vissza attól, hogy már most legyen ilyen befektetése?
  • Melyek a legjobb megtakarítási és befektetési formák a mostani inflációs környezetben?
  • Kiben bízik, amikor befektetési döntés előtt áll?
  • Milyen pénznemmel fogunk fizetni Magyarországon 20 év múlva?

Többek között ezekre a kérdésekre kellett válaszolniuk a Portfolio idei megtakarítási felmérésében résztvevőknek.

A kérdőívet több mint 3000-en töltötték ki, többségük diplomával rendelkezik, és legalább 1 évig meg tudna élni a tartalékaiból, ha minden jövedelmét elveszítené.

A felmérés részletes eredményeit elsőként a Portfolio november 5-i Professional Investment Day konferenciáján mutatjuk be, a konferencia résztvevői a bemutatott prezentációt is megkaphatják.

Már csak néhány nap van hátra a jelentkezési időszakból.

A konferencián többek között felszólal:

  • Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója,
  • Zsiday Viktor, a Citadella befektetési alap portfóliómenedzsere,
  • Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője,
  • Oszkó Péter, volt pénzügyminiszter, az O3 Partners vezérigazgatója,
  • Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ igazgatója.

Ide kattintva lehet megtekinteni a konferencia programját, valamint a jegyvásárlásra is ezen a felületen van lehetőség.

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

