Elképesztő bizniszt köthet az európai nyugdíjóriás, ezzel tarolná le az izgalmas piacot

Az Egyesült Királyság legnagyobb megtakarítási és nyugdíjszolgáltatója, a Phoenix Group magántőke-társaságokkal – köztük a Blackstone-nal, a Sixth Streettel és a KKR-rel – egyeztet
egy olyan megállapodásról, amely lehetővé tenné számára, hogy több és nagyobb volumenű nyugdíjalap-kivásárlásban vegyen részt.
A végső konstrukció egy vagyonkezelői partnerséget is magában foglalhat az eszközök felkutatására és kezelésére. Az új források felhasználásával a biztosító még több nyugdíjkötelezettség és az azokat fedező vagyon átvállalásáért versenyezhet.
A pension risk transfer (PRT), azaz "nyugdíjkockázat-átvállalási" ügyletek lényege, hogy a vállalatok a nyugdíjkötelezettségek befektetési és longevity-kockázatát biztosítókra vagy más pénzügyi intézményekre ruházzák át díj ellenében. Így a cégek mentesülnek a nyugdíjprogramok jövőbeli terhei alól, míg a biztosító vállalja a nyugdíjak kifizetését és a kapcsolódó kockázatok kezelését.
A potenciális ügylet illeszkedik a Phoenix stratégiai irányváltásához: a társaság egyre több, járadékokkal fedezett vagyont kezel házon belül, és bővíti a magánpiaci befektetésekért felelős csapatait.
A vállalat múlt hónapban jelezte, hogy 20 milliárd fontnyi vagyont kivon az Aberdeen Grouptól, és ezeket házon belül kezeli tovább.
A FTSE 100-ban is szereplő társaság megerősítette, hogy előzetes tárgyalásokat folytat egy harmadik féllel kötendő partnerségről PRT-üzletágának gyorsabb növekedése érdekében. Hangsúlyozták, hogy az egyeztetések korai szakaszban tartanak, és nem biztos, hogy megállapodás születik.
A Phoenix igyekszik megerősíteni pozícióját a brit nyugdíjalap-kivásárlási piacon. Nemrég több milliárd fontnyi nyugdíjkötelezettség átvételére pályázott a Fordtól egy 4,6 milliárd fontos ügyletben, amelyet végül a rivális Legal & General nyert meg.
Az Egyesült Királyság PRT-piacán szintén megjelentek magántőke-csoportok, köztük a Brookfield és az Apollo.
Júliusban az Apollo által támogatott Athora 5,7 milliárd fontos ügyletet kötött a Pension Insurance Corporation felvásárlására.
A tervezett tőkebevonás célja, hogy a Phoenix nagyobb mozgásteret kapjon magánhitel- és infrastruktúraügyletek indítására – különösen Észak-Amerikában –, és az így létrejövő eszközöket úgy strukturálhassa, hogy azok megfeleljenek a brit biztosítókra vonatkozó szolvenciaszabályoknak.
A friss források versenyelőnyt is adhatnak a Phoenix számára a nagyobb nyugdíjvagyonokért kiírt tendereken, ahol jelenleg a Legal & General, a PIC és a Goldman Sachs által alapított Rothesay dominál.
A Phoenixhez tartozó Standard Life augusztusban zárta eddigi legnagyobb tranzakcióját: 1,9 milliárd fontos buy-in ügyletet kötött a Marsh McLennan brit nyugdíjalapjának tagjai számára.
Szakértői becslések szerint a brit vállalatok idén több mint 40 milliárd fontnyi nyugdíjkötelezettséget ruházhatnak át biztosítókra – közölte az LCP tanácsadó cég.
