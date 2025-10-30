  • Megjelenítés
Sokkoló figyelmeztetés Bill Gatestől: hamarosan kipukkan az AI-lufi?
Sokkoló figyelmeztetés Bill Gatestől: hamarosan kipukkan az AI-lufi?

Bill Gates szerint az AI körüli eufória olyan piaci buborékot idéz, amely a dotkom-lufihoz hasonlítható - írja a Business Insider.
A CNBC Squawk Box című műsorában a Microsoft társalapítója úgy fogalmazott, hogy bár az AI-piacon buborék alakult ki, ez nem csupán spekuláció. Felidézte a 1630-as évek holland tulipánmániáját, amikor az árak évekig száguldottak, majd hirtelen összeomlottak, de hozzátette: "Nem ott tartunk."

Gates szerint a mostani helyzet

inkább a 2000-es évek elejének dotkom-buborékára emlékeztet, amikor sok internetes cég túlértékeltnek bizonyult, majd jelentős összeomlás következett.

Úgy fogalmazott, hogy a folyamat végül mélyreható változásokat hozott, a világ jelentősen átalakult; néhány vállalat sikerrel járt, de sokan csak utánzók voltak, lemaradtak és elégették a tőkét. A világ egykori leggazdagabb embere ma is úgy látja: "Kétségtelen, hogy rengeteg ilyen befektetés zsákutcának bizonyul majd."

Gates megfogalmazása szerint az AI az élete során látott legnagyobb technológiai újdonság. Úgy véli, a mesterséges intelligencia értéke rendkívül magas, ahogyan az internet létrehozása is összességében igen értékesnek bizonyult.

Ugyanakkor "őrület" is jellemzi a piacot: egyes vállalatok örülni fognak a nagy költekezésnek, mások viszont olyan adatközpontokra köteleződnek el, ahol túl drága az áram.

Az elmúlt hónapokban egyre több aggodalom merült fel az AI-buborékkal kapcsolatban: még az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman is figyelmeztetett a túlzott befektetői lelkesedésre. Mások viszont túlzónak tartják ezeket a félelmeket, és úgy vélik, a jelenlegi érdeklődés reálisan tükrözi a technológia átalakító potenciálját.

Címlapkép forrása: Ore Huiying/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

