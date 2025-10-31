  • Megjelenítés
Eladásra kínálják a világ egyik legdrágább vécéjét, már a kikiáltási ára is egy kisebb vagyon
Befektetés

Eladásra kínálják a világ egyik legdrágább vécéjét, már a kikiáltási ára is egy kisebb vagyon

MTI
A Sotheby's aukciósház novemberre meghirdetett New York-i árverésén tízmillió dollártól (3,3 milliárd forinttól) lehet licitálni Maurizio Cattelan „America” című alkotására, egy színaranyból készült vécére – jelentették be pénteken a szervezők.

Az alkotás egy teljesen működőképes vécé, ugyanolyan, mint az angliai Blenheim-palotából 2019-ben ellopott darab.

A Sotheby's a november 18-ra tervezett New York-i aukció kikiáltási árának megállapításakor az alkotás elkészítéséhez felhasznált, mintegy 101,2 kilogramm arany árát vette alapul, ami jelenleg körülbelül 10 millió dollár (3,3 milliárd forint).

David Galperin, a New York-i Sotheby's kortárs művészeti részlegének vezetője Cattelant a művészeti világ provokátoraként mutatta be. A képzőművész Comedian című alkotása, egy falra ragasztott banán, tavaly 6,2 millió dollárért (2 milliárd forintért) kelt el egy New York-i aukción. Him című, térdelő Hitlert ábrázoló szobráért pedig 2016-ban 17,2 millió dollárt (5,7 milliárd forintot) fizettek ki a Christie's aukcióján.

Cattelan szerint az America a mérhetetlen gazdagságot figurázza ki.

Az America két változata 2016-ban született. Az egyik példány 2017 óta egy meg nem nevezett gyűjtő tulajdonában volt.

A másikat 2016-ban a New York-i Guggenheim Múzeum mosdójában állították ki, ahol több mint 100 ezer látogató állt sorba, hogy „használhassa” a művet. A Guggenheim akkori közleménye szerint America című alkotásával Maurizio Cattelan a műtárgypiac „túlcsordultságára” reagál, és műve egyfajta szellemes fricska a társadalom azon egy százalékának, akik megengedhetnek magunknak ilyesfajta csecsebecséket.

Azonban pár évvel később, 2019-ben, mikor ugyanezt az arany vécét Winston Churchill szülőhelyén, a Londontól száz kilométerre északnyugatra, Oxfordshire megyében épült Blenheim-palotában állították ki, tolvajok lopták el. Az ügyben idén nyáron két embert ítéltek börtönbüntetésre, de az alkotás nem lett meg. A nyomozás arra az eredményre jutott, hogy feldarabolták, hogy értékesíteni tudják.

Az Americát november 8-tól az aukcióig a Sotheby's új New York-i székhelyén, a Breuer-épületben láthatják az érdeklődők egy mosdóban. Az arany vécét azonban ezúttal nem kötik be a víz- és csatornahálózatba, így használni nem lehet, csak megtekinteni.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ai5
Befektetés
Új hírszerzési háború indult: a cégek kerültek célkeresztbe
Pénzcentrum
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility