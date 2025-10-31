Eladásra kínálják a világ egyik legdrágább vécéjét, már a kikiáltási ára is egy kisebb vagyon

A Sotheby's aukciósház novemberre meghirdetett New York-i árverésén tízmillió dollártól (3,3 milliárd forinttól) lehet licitálni Maurizio Cattelan „America” című alkotására, egy színaranyból készült vécére – jelentették be pénteken a szervezők.

Az alkotás egy teljesen működőképes vécé, ugyanolyan, mint az angliai Blenheim-palotából 2019-ben ellopott darab.

A Sotheby's a november 18-ra tervezett New York-i aukció kikiáltási árának megállapításakor az alkotás elkészítéséhez felhasznált, mintegy 101,2 kilogramm arany árát vette alapul, ami jelenleg körülbelül 10 millió dollár (3,3 milliárd forint).

David Galperin, a New York-i Sotheby's kortárs művészeti részlegének vezetője Cattelant a művészeti világ provokátoraként mutatta be. A képzőművész Comedian című alkotása, egy falra ragasztott banán, tavaly 6,2 millió dollárért (2 milliárd forintért) kelt el egy New York-i aukción. Him című, térdelő Hitlert ábrázoló szobráért pedig 2016-ban 17,2 millió dollárt (5,7 milliárd forintot) fizettek ki a Christie's aukcióján.

Cattelan szerint az America a mérhetetlen gazdagságot figurázza ki.

Az America két változata 2016-ban született. Az egyik példány 2017 óta egy meg nem nevezett gyűjtő tulajdonában volt.

A másikat 2016-ban a New York-i Guggenheim Múzeum mosdójában állították ki, ahol több mint 100 ezer látogató állt sorba, hogy „használhassa” a művet. A Guggenheim akkori közleménye szerint America című alkotásával Maurizio Cattelan a műtárgypiac „túlcsordultságára” reagál, és műve egyfajta szellemes fricska a társadalom azon egy százalékának, akik megengedhetnek magunknak ilyesfajta csecsebecséket.

Azonban pár évvel később, 2019-ben, mikor ugyanezt az arany vécét Winston Churchill szülőhelyén, a Londontól száz kilométerre északnyugatra, Oxfordshire megyében épült Blenheim-palotában állították ki, tolvajok lopták el. Az ügyben idén nyáron két embert ítéltek börtönbüntetésre, de az alkotás nem lett meg. A nyomozás arra az eredményre jutott, hogy feldarabolták, hogy értékesíteni tudják.

Az Americát november 8-tól az aukcióig a Sotheby's új New York-i székhelyén, a Breuer-épületben láthatják az érdeklődők egy mosdóban. Az arany vécét azonban ezúttal nem kötik be a víz- és csatornahálózatba, így használni nem lehet, csak megtekinteni.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ