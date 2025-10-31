  • Megjelenítés
Jól tejelt az AI-befektetés, 38 százalékos nyereség üti a befektetők markát
Befektetés

Jól tejelt az AI-befektetés, 38 százalékos nyereség üti a befektetők markát

Portfolio
Tőkevédelemmel és a teljes futamidőre 10 százalékos rögzített hozammal indult útjára 2023 nyarán az OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap, amely a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és alkalmazásához hardver- és szoftver megoldásokat kínáló nagyvállalatok részvényeibe fektetett – közölte az OTP Alapkezelő.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Október végén lejárt az OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap, amely olyan vállalatokba fektetett, amelyek a mesterséges intelligenciák fejlesztéséhez és alkalmazásához kínálnak hardver és szoftver megoldásokat.

A mesterséges intelligencia kutatásában, alkalmazásában és az ahhoz szükséges infrastruktúra fejlesztésében közreműködő vállalatokat tömöríti a Solactive Global Artificial Intelligence ESG Net Return 11% VT 3% AR Index mögötti 26 tagú részvénykosár, benne olyan szereplőkkel, mint az Accenture, az Nvidia, a Salesforce vagy az SAP. Ezek közelmúltbeli teljesítményéből az alap befektetői is profitáltak: az alap az október 31-én véget érő bő kétéves időszakra befektetési jegyenként 10% rögzített hozamot és 28,3% teljesítményrészesedést termelt, azaz a kezdőtőkére vetítve összesen 38,3% volt az alap hozama.

Az OTP Alapkezelő alapja tőke- és hozamvédelemmel jött létre: ez azt jelenti, hogy a befektetések teljesítményétől függetlenül az alap lejáratkor mindenképpen visszafizeti a befektetett tőkét és befektetési jegyek névértékére vetítve a teljes, 2025. október 31-ig tartó futamidőre járó 10 százalékos hozamot. Ezen felül pedig többlethozam is kifizetésre kerül.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
díjátadó gála konferencia-bemutató-előadás-fény-fesztivál-kiállítás-koncert-konferencia-rendezvény-színház-workshop
Befektetés
Melyik Magyarország legjobb befektetési alapja? És alapkezelője, privát- és prémium bankja? Szavazz!
Pénzcentrum
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility