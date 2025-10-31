Jól tejelt az AI-befektetés, 38 százalékos nyereség üti a befektetők markát

Október végén lejárt az OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap, amely olyan vállalatokba fektetett, amelyek a mesterséges intelligenciák fejlesztéséhez és alkalmazásához kínálnak hardver és szoftver megoldásokat.
A mesterséges intelligencia kutatásában, alkalmazásában és az ahhoz szükséges infrastruktúra fejlesztésében közreműködő vállalatokat tömöríti a Solactive Global Artificial Intelligence ESG Net Return 11% VT 3% AR Index mögötti 26 tagú részvénykosár, benne olyan szereplőkkel, mint az Accenture, az Nvidia, a Salesforce vagy az SAP. Ezek közelmúltbeli teljesítményéből az alap befektetői is profitáltak: az alap az október 31-én véget érő bő kétéves időszakra befektetési jegyenként 10% rögzített hozamot és 28,3% teljesítményrészesedést termelt, azaz a kezdőtőkére vetítve összesen 38,3% volt az alap hozama.
Az OTP Alapkezelő alapja tőke- és hozamvédelemmel jött létre: ez azt jelenti, hogy a befektetések teljesítményétől függetlenül az alap lejáratkor mindenképpen visszafizeti a befektetett tőkét és befektetési jegyek névértékére vetítve a teljes, 2025. október 31-ig tartó futamidőre járó 10 százalékos hozamot. Ezen felül pedig többlethozam is kifizetésre kerül.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
