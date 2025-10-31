  • Megjelenítés
FONTOS Ketyeg az óra Brüsszelben: asztalra kerülhet Ukrajna cserbenhagyása
Melyik Magyarország legjobb befektetési alapja? És alapkezelője, privát- és prémium bankja? Szavazz!
Befektetés

Melyik Magyarország legjobb befektetési alapja? És alapkezelője, privát- és prémium bankja? Szavazz!

Portfolio
Először csinálunk ilyet a Portfolio-nál: díjazzuk a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit a november 5-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül. De nem csak a zsűri döntésén fog múlni: szavazz Te is ezen a linken, segíts nekünk dönteni, melyik ma a legjobb befektetési alap, alapkezelő, privát- és prémium bank Magyarországon!

A Portfolio első alkalommal adja át idén a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit elismerő szakmai díjakat a november 5-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül.

Portfolio Professional Investment Day 2025
Megszólalnak a befektetési- és vagyonkezelési szakma nagyágyúi, érdemes eljönni a Portfolio exkluzív eseményére!
Információ és jelentkezés

A díjak célja, hogy objektív mutatók, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján méltó elismerésben részesüljenek azok a szakemberek és intézmények, akik kiemelkedő teljesítményükkel formálják a hazai befektetési és vagyonkezelési szektor jövőjét.

A Te szavazatod is számít! Töltsd ki a rövid szavazólapot és segítsd a kedvenc alapodat és szolgáltatódat!

Szavazz itt!

Szavazási határidő: vasárnap 12:00

A nyerteseket a Portfolio november 5-i Professional Investment Day konferenciáját követően ismertetjük, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
megtakarítás malacpersely
Befektetés
Változik a kedvelt nyugdíjcélú megtakarítás szabályozása, több pénzt lehet levonni a megtakarítóktól
Pénzcentrum
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility