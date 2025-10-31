Melyik Magyarország legjobb befektetési alapja? És alapkezelője, privát- és prémium bankja? Szavazz!

A Portfolio első alkalommal adja át idén a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit elismerő szakmai díjakat a november 5-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül.

A díjak célja, hogy objektív mutatók, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján méltó elismerésben részesüljenek azok a szakemberek és intézmények, akik kiemelkedő teljesítményükkel formálják a hazai befektetési és vagyonkezelési szektor jövőjét.

A Te szavazatod is számít! Töltsd ki a rövid szavazólapot és segítsd a kedvenc alapodat és szolgáltatódat!

Szavazási határidő: vasárnap 12:00

A nyerteseket a Portfolio november 5-i Professional Investment Day konferenciáját követően ismertetjük, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

