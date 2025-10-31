Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam

  • Megjelenítés
A mai gazdasági helyzetben nem elég félretenni – tudni kell okosan befektetni. A Sikeres befektető online tanfolyam pontosan ebben segít: gyakorlati tudást ad, valódi példákkal, valódi kérdésekre adott válaszokkal. Ez már a negyedik alkalom, hogy visszatapsoltok minket – nem véletlenül. A résztvevők visszajelzései és eredményei azt mutatják: ez a tanfolyam működik!

A tudatos pénzkezelés és a hatékony vagyonépítés már nem luxus, hanem alapvető szükséglet. A Sikeres befektető online tanfolyam erre kínál megoldást – gyakorlatorientált, közérthető formában, élőben és interaktívan.

Miért érdemes részt venni? A képzés célja nem az, hogy elméleti fogalmakkal fárasszon, hanem hogy megtanítson okosan dönteni.

A résztvevők: képesek lesznek megtalálni a számukra legmegfelelőbb befektetési terméket, elsajátítják a gyakorlati befektetési stratégiákat, amelyeket akár másnap alkalmazhatnak is, megtanulják, hogyan értékeljenek részvényeket, állítsanak össze portfóliót, és hogyan építsenek hosszú távon vagyont.

Miben más ez a tanfolyam? Ez nem egy unalmas, előre felvett előadássorozat. A Sikeres befektető tanfolyam élő és interaktív: kérdezhetsz, visszajelzést kapsz, és személyre szabott útmutatással támogatunk. Az előadásokról készült felvételek két hónapon át visszanézhetők, így akkor is haladhatsz, ha épp nem tudsz részt venni.

A tanfolyam témái többek között:

  • Miért érdemes tőzsdézni?

  • Hogyan mozognak az árfolyamok?

  • Mekkora vagyonra van szükséged a céljaidhoz?

  • ETF portfóliók összeállítása

  • A részvénykiválasztás alapjai

  • Egyszerű részvényértékelés

  • Esettanulmányok, sztorik, tanulságok

  • Közös részvényelemzés és portfólióépítés

  • Teljes befektetési stratégia összeállítása

  • Kérdezz-felelek élőben

Tanfolyam díja: 1600 kredit

Kezdés: 2025. november 12. 19:00 - 20:30

Jól hangzik? További információ és jelentkezés ITT.

