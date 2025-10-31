  • Megjelenítés
Új hírszerzési háború indult: a cégek kerültek célkeresztbe
Befektetés

Új hírszerzési háború indult: a cégek kerültek célkeresztbe

Portfolio
A gazdasági hírszerzés módszerei egyre változatosabbak, a külföldi befolyásszerzés pedig a tőkebefektetésektől a kibertámadásokon át a jogi nyomásgyakorlásig terjed – figyelmeztetett Céline Berthon, a DGSI vezetője a Les Echos-nak adott interjúban. Szerinte A legnagyobb kockázatot a kritikus technológiák megszerzése, valamint a vállalatok emberi sebezhetősége jelenti, miközben a gazdasági térnek továbbra is nyitottnak kell maradnia. 
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Céline Berthon, a francia belbiztonsági főigazgatóság (DGSI) vezetője arra figyelmeztet, hogy a gazdasági hírszerzés módszerei „rendkívül változatosak és alattomosak”, ezért a francia vállalatoknak jelentősen növelniük kell éberségüket.

A DGSI szokatlan módon a gazdasági fenyegetéseket emeli a kommunikáció középpontjába, mivel a geopolitikai versengés, a nagyhatalmi ambíciók és a kritikus technológiákért folytatott állami küzdelem új szintre emelte a kockázatokat.

Berthon szerint az olyan területek, mint a kvantumtechnológia, a mesterséges intelligencia vagy az űrkutatás, stratégiai célpontokká váltak, miközben a gazdasági tér továbbra is nyitott kell, hogy maradjon.

A főigazgató kiemelte: a gazdasági biztonság világában

nincsenek barátok vagy ellenségek, csak versenytársak.

Kína, az Egyesült Államok és Oroszország egyaránt törekszik a kritikus tudás megszerzésére, ami érinti a francia cégek technológiáit és know-how-ját. Különösen veszélyesek az olyan tőkebefektetési tranzakciók, amelyek külföldi szereplők kezébe juttatják az érzékeny információkat – akár a pénzügyminisztériumi vizsgálati küszöb alatt maradva.

Berthon példaként említi, hogy a tőkebevonási körök a legsebezhetőbb időszakok, amikor egy gyengébb pénzügyi helyzetű vállalat könnyen stratégiai adatokat veszíthet.

A kibertámadások egyre intenzívebb formában jelentik a második fő fenyegetést: a támadók vállalati informatikai rendszerekbe hatolva lopnak stratégiai adatokat. Emellett egyre hangsúlyosabbá vált a „lawfare” – vagyis az extraterritoriális jogi eszközök alkalmazása –, amely során egyes országok korrupcióellenes vagy más, legitim címmel élő törvényeiket használják fel külföldi cégek ellen. A gyakorlat célja a gazdasági előny megszerzése, szabályozási nyomásgyakorlás, vagy éppen az érintett vállalatok reputációjának aláásása. Kína például a ritkaföldfém-export ellenőrzését kiterjesztette francia iparágakra is, illetve törekszik a feldolgozott termékek feletti kontroll megszerzésére.

Berthon szerint a fenyegetések jelentős része akár hétköznapi csatornákon is megérkezhet:

LinkedIn-es megkeresésekkel, tanácsadók vagy auditcégek révén, amelyek valójában adatgyűjtést végeznek, illetve akár fizikai behatolások formájában.

Hangsúlyozta, hogy laboratóriumi környezetben is előfordulnak incidensek, gyakran külföldi kutatók részvételével, akik érzékeny kutatási eredményeket próbálnak megszerezni. A legkritikusabb gyenge pont szerinte továbbra is a „humán tényező”: elegendő egy kompromittált okostelefon egy felsővezetői értekezleten, és az egész megbeszélés lehallgatható.

A DGSI aktívan arra ösztönzi a vállalatokat, hogy jelentsék a fenyegetéseket: 2024-ben mintegy 2300 bejelentés érkezett, 2025-ben pedig már 7000 vállalati kapcsolatot regisztráltak Franciaországban.

A szolgálat feladata kettős: egyrészt védekezni, felderíteni, szükség esetén adminisztratív vagy diplomáciai eszközökkel fellépni, másrészt „offenzív védelemmel” is élni, együttműködésben a külső hírszerzéssel (DGSE) és a védelmi hírszerzéssel (DRSD). Berthon szerint a mesterséges intelligencia egyszerre jelent komoly fenyegetést – mivel felerősíti a külföldi beavatkozási képességeket – és stratégiai lehetőséget, hiszen előrejelzésekkel segíti a francia szolgálatok munkáját az új típusú gazdasági támadásokkal szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
asiana airlines repülőgép reptér
Befektetés
Távol-keleti metropoliszba indul közvetlen járat Budapestről
Pénzcentrum
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility