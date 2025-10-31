Új hírszerzési háború indult: a cégek kerültek célkeresztbe

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Céline Berthon, a francia belbiztonsági főigazgatóság (DGSI) vezetője arra figyelmeztet, hogy a gazdasági hírszerzés módszerei „rendkívül változatosak és alattomosak”, ezért a francia vállalatoknak jelentősen növelniük kell éberségüket.

A DGSI szokatlan módon a gazdasági fenyegetéseket emeli a kommunikáció középpontjába, mivel a geopolitikai versengés, a nagyhatalmi ambíciók és a kritikus technológiákért folytatott állami küzdelem új szintre emelte a kockázatokat.

Berthon szerint az olyan területek, mint a kvantumtechnológia, a mesterséges intelligencia vagy az űrkutatás, stratégiai célpontokká váltak, miközben a gazdasági tér továbbra is nyitott kell, hogy maradjon.

A főigazgató kiemelte: a gazdasági biztonság világában

nincsenek barátok vagy ellenségek, csak versenytársak.

Kína, az Egyesült Államok és Oroszország egyaránt törekszik a kritikus tudás megszerzésére, ami érinti a francia cégek technológiáit és know-how-ját. Különösen veszélyesek az olyan tőkebefektetési tranzakciók, amelyek külföldi szereplők kezébe juttatják az érzékeny információkat – akár a pénzügyminisztériumi vizsgálati küszöb alatt maradva.

Berthon példaként említi, hogy a tőkebevonási körök a legsebezhetőbb időszakok, amikor egy gyengébb pénzügyi helyzetű vállalat könnyen stratégiai adatokat veszíthet.

A kibertámadások egyre intenzívebb formában jelentik a második fő fenyegetést: a támadók vállalati informatikai rendszerekbe hatolva lopnak stratégiai adatokat. Emellett egyre hangsúlyosabbá vált a „lawfare” – vagyis az extraterritoriális jogi eszközök alkalmazása –, amely során egyes országok korrupcióellenes vagy más, legitim címmel élő törvényeiket használják fel külföldi cégek ellen. A gyakorlat célja a gazdasági előny megszerzése, szabályozási nyomásgyakorlás, vagy éppen az érintett vállalatok reputációjának aláásása. Kína például a ritkaföldfém-export ellenőrzését kiterjesztette francia iparágakra is, illetve törekszik a feldolgozott termékek feletti kontroll megszerzésére.

Berthon szerint a fenyegetések jelentős része akár hétköznapi csatornákon is megérkezhet:

LinkedIn-es megkeresésekkel, tanácsadók vagy auditcégek révén, amelyek valójában adatgyűjtést végeznek, illetve akár fizikai behatolások formájában.

Hangsúlyozta, hogy laboratóriumi környezetben is előfordulnak incidensek, gyakran külföldi kutatók részvételével, akik érzékeny kutatási eredményeket próbálnak megszerezni. A legkritikusabb gyenge pont szerinte továbbra is a „humán tényező”: elegendő egy kompromittált okostelefon egy felsővezetői értekezleten, és az egész megbeszélés lehallgatható.

A DGSI aktívan arra ösztönzi a vállalatokat, hogy jelentsék a fenyegetéseket: 2024-ben mintegy 2300 bejelentés érkezett, 2025-ben pedig már 7000 vállalati kapcsolatot regisztráltak Franciaországban.

A szolgálat feladata kettős: egyrészt védekezni, felderíteni, szükség esetén adminisztratív vagy diplomáciai eszközökkel fellépni, másrészt „offenzív védelemmel” is élni, együttműködésben a külső hírszerzéssel (DGSE) és a védelmi hírszerzéssel (DRSD). Berthon szerint a mesterséges intelligencia egyszerre jelent komoly fenyegetést – mivel felerősíti a külföldi beavatkozási képességeket – és stratégiai lehetőséget, hiszen előrejelzésekkel segíti a francia szolgálatok munkáját az új típusú gazdasági támadásokkal szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock

