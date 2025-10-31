  • Megjelenítés
Változik a kedvelt nyugdíjcélú megtakarítás szabályozása, több pénzt lehet levonni a megtakarítóktól
Változik a kedvelt nyugdíjcélú megtakarítás szabályozása, több pénzt lehet levonni a megtakarítóktól

Változások jönnek az önkéntes nyugdíjpénztárak és egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozásában – derül ki az október 30-án társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendeletekből. A változtatások lényege, hogy mind belépéskor, mind kilépéskor az eddigi limitnél több pénzt lehet majd levonni a pénztártagoktól, a limitemelésre a gazdasági környezet megváltozása miatt volt szükség az indoklás szerint. A két kormányrendelet-tervezetet november 7-ig van lehetőség véleményezni.

A jogszabály-módosítások megtervezésekor a kormány a felügyeleti tapasztalatokat és a piaci szereplők javaslatait is egyaránt figyelembe vette – írja az indoklás. Az egyeztetésre bocsátott rendelettervezetek többek között a pénztárak által közzétett hozamszámítás szabályozását pontosítják az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet (Öbr.) szövegében.

Az önkéntes pénztárból kilépés költségét szintén megváltoztatja a kormány: a mostani előírás szerint a "tagsági jogviszony megszűnése, valamint az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg egészének vagy egy részének felvétele esetén a tag követeléséből az indokolt költség, de legfeljebb 3000 forint vonható le. A levonás összege megnövelhető a felvett összeg utalásának költségével."

Ez a 3000 forintos költséglimit a jövőben 4000 forintra emelkedik,

azaz mindazok a pénztártagok, akik kilépnek az önkéntes nyugdíjpénztárból, vagy pénzt vesznek fel a számlájukról, az utalási költségen felül 4 ezer forintnyi adminisztratív levonást szenvedhetnek el.

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak esetében szintén megtörténik a pénztárból kilépő tagoktól levonható maximális költség növelése. A változtatásra a szöveg szerint a gazdasági környezethez való igazodás érdekében van szükség. A rendelet 2026. január 1-jén lép majd hatályba.

Ez a változtatás nem előzmény nélküli, az önkéntes pénztárak éves konferenciáján az NGM bejelentette, hogy más változások mellett a kilépési díjak is emelkedni fognak, ami a pénztárak számára kedvező változtatás. Igaz, hogy akkor még 6 ezer forintot jelölt meg új limitként a minisztérium, a jelek szerint végül ennél kisebb limitemelkedés valósulhat meg.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak adminisztratív költséglimitje is növekszik, a belépést követő két hónapban az eddigi szabályozás szerint legfeljebb 4000 forintot lehetett levonni a pénztártagok befizetéseiből a szokványos működési költséglevonásokon felül,

ezt a limitet 2026-tól 5000 forintra emeli az egyeztetésre bocsátott kormányrendelet, ami szintén kedvező változtatás a pénztárak számára.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) folyamatosan egyeztet a kormánnyal, a jelek szerint a javaslataik egy része eredményesen célba ért. Az idei Pénztárkonferencián Mohr Lajos, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója és az ÖPOSZ elnöke szorgalmazta a munkáltatói befizetések adózásának kedvezőbbé tételét, valamint a mostani 20%-os SZJA-kedvezmény felső határának (évi 150 ezer forint) inflációkövető emelését is, de ilyen irányú kormánydöntések egyelőre nem olvashatók a most egyeztetésre bocsátott kormányrendeletekben.

