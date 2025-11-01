Accorde: megemelt európai részvénykitettségünket továbbra is tartjuk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?

Az amerikai kormányzati leállás hónapfordulóján relatíve eseménytelen hetekre tekinthetünk vissza. Az egyetlen újdonság az említett ok miatti ritkább adatközlés volt, mivel Trump sokadik békehírére sem látszik változás a háborús frontokon – talán ezért sem ő kapta végül a Nobel-békedíjat –, a mesterséges intelligencia hypeja tovább pörög, így az amerikai piac lassan ledolgozza a DAX-szal szembeni idei lemaradását, na persze nem közös devizában mérve. Az amerikai cégek jelentései egyelőre vegyesen alakultak és láthatóan fennmarad az elmúlt évek erősödő tendenciája, hogy szélsőséges piaci reakciók követik ezeket a várakozásokhoz mért eredmények fényében. Szeptemberben megemelt európai részvénykitettségünket továbbra is tartjuk, a régió idei kimagasló teljesítménye fennmaradhat, miközben novemberben már érkezhetnek hírek a német költségvetéssel kapcsolatban, amik új lökést adhatnak az év elején nagyot emelkedő piacnak.

Ajánlásunkon más tekintetben sem változtatunk, kötvények terén továbbra is óvatosak vagyunk, mivel például az említett német élénkítés is hozhat hozamemelkedést euróban, emellett a Trump-effektus bármikor hozhat jobb vételi ponton vállalati fronton, ahogy azt október közepi tweetelését követően is láthattuk. Ezeket a lehetőségeket szelektíven érdemes lehet szerintünk kihasználni spread növelésére, mivel európai optimizmusunkat és a piaci trendeket tekintve az irány egyértelmű, de mindezt továbbra is óvatos duration vállalás mellett.

Az arany hónap végi esését látva erős volt a késztetés, hogy nemesfém kitettséget növeljünk, azonban az elmúlt 1-2 hónap mozgásai alapján – ugyan fundamentálisan is van érv a nemesfémek mellett – tartunk tőle, hogy még nagyobb részben retail mánia mozgatja. Ennek megfelelően egyelőre távolról figyeljük az eseményeket, várva egy ennél nagyobb korrekcióra, elfogadva, hogy ezzel némi hozampotenciálról lemondunk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Accorde Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 15%

EUR kitettség: 45%

USD kitettség: 20%

Egyéb devizás kitettség: 20%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

