Amundi: a Fed kamatpolitikája kedvező környezetet teremt a piacok számára

Weber Tamás, Amundi Alapkezelő
A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Az amerikai (és részben a világ-) gazdaság növekedési kilátásait egy K-alakú széttartás jellemzi, ahol a K felszálló, optimista kilátásokkal rendelkező ágát a technológia, mesterséges intelligencia és az ehhez kapcsolt iparágak, beruházások adják, miközben a K leszálló ágát alkotó hagyományos iparágak jelentik (autógyártás, házépítés, stb…), amelyek kilátásai romlanak és inkább stagnálással jellemezhetőek.

A Fed az egész gazdaság számára egységes kamatpolitikájának meghatározásakor akaratlanul is a K alsó ágára fókuszál, mivel a Fed kamatpolitikáját meghatározó foglalkoztatási számokra a technológiai beruházási boom nem hat pozitivan, sőt a legnagyobb beruházó technológiai mamutok foglalkoztatása csökkent 2021 óta. A munkaerőpiac a hagyományos iparágak romló kilátásainak megfelelő folyamatokat mutat, az új munkahelyek bővülése nulla közelébe esett a legutolsó 3 hónapban, amelyre adatokkal rendelkezünk.

Eközben az infláció csökkenése a célsáv fölött megakadt, de a Trump-kormányzat által a jelentősen megemelt vámok hatása egyelőre alig érzékelhető, és a pénzromlási ütemre is igaz az, ami a munkaerőpiacra: a mesterséges intelligencia beruházási boom hatásai egyelőre nem látszanak.

A gazdasági helyzetet így a munkaerőpiacon és az inflációs helyzeten keresztül letapogató Fed úgy érzékeli, hogy a gazdasági aktivitás visszafogott, hiszen csak a K leszálló, stagnáló ágának hatásait látja. A célsáv felett megrekedő infláció és a lelassuló foglalkoztatás bővülés még így is okozhatna bizonytalanságot a kamatszint kívánatos mértékét illetően (a célsáv feletti infláció kamatemelést, a lelassuló foglalkoztatás kamatcsökkentést igényelne válaszként), de ezt a bizonytalanságot a Fed augusztus végén fontos értékválasztó beszédében eloszlatta és a munkaerőpiaci kockázatok növekedése miatt a kamatcsökkentések folytatását ígérte.

A bejelentés óta Fed már két alkalommal mérsékelte az alapkamatot, egy teljes gazdaság szintjén robusztus növekedést mutató (az Atlanta Fed valós idejű GDP növekedési előrejelzése 4% közelébe emelkedett) gazdasági helyzetben, amivel a K felszálló ágában tovább fűti a beruházási és spekulációs burjánzást.

A Fed összgazdasági szinten lazának tekinthető kamatpolitikája kedvező környezetet teremt nem csak az amerikai, de a globális részvénypiac, sőt a kockázatos kötvénypiac számára is, főleg, hogy a kamatok csökkentése globális trend. A megengedő amerikai kamatpolitika regionális szinten növeli a kamatcsökkentések számára rendelkezésre álló teret, amit a globális jegybankok ki is használnak, a világszerte kumulált kamatcsökkentések száma az idei évben csúcsra emelkedett.

Ez a támogató monetáris környezet a kockázatos kötvény (fejlődő piaci és vállalati kötvények) és kockázatos regionális részvénypiacok emelkedésének fűtőanyaga, de természetesen a K felszálló ágához tartozó részvény szegmensekben generálja a legnagyobb emelkedést.

A fentiek miatt a kockázatos eszközöket felülsúlyozzuk mind a kötvény-, mind a részvénypiacon a hosszú távú átlaghoz képest. Ezt a felülsúlyt a kötvénypiacon inkább a fejlődő piacokon, részvényben pedig az olcsóbb európai és regionális piacokon alakítjuk ki.

Iparági vagy tematikus kitettségek esetében azokat a befektetési lehetőségeket keressük, ahol az eddig a K leszálló ágába tartozó eszközcsoportot a befektetők átminősítik a K felszálló, növekedési ágába, hogy elkerüljük a túlvett, zsúfolt és drága növekedési szegmenseket, amelyek jelentős emelkedésen vannak már túl.

Ilyennek látjuk az elektrifikáció, energiatermelés és tárolás, alternatív energia értékláncba tartozó részvényeket, bizonyos bányaipari szegmenseket, vagy a kínai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szereplőit, bár az utóbbiakban a vállalatvezetési kockázatok miatt óvatosak vagyunk.

A devizakitettség tekintetében óvatos deviza felülsúlyt alkalmazunk, mert a laza nemzetközi jegybanki hozzáállás ellenére az MNB egyelőre szigorúan viselkedik, ami a magas kamatokon keresztül erős vonzerőt jelent a forintban. A nemzetközi befektetők kockázati ingerküszöbe egyelőre magas, ezt azonban folyamatosan teszteli hogy a magyar kormány politikai okokból egyre agresszívabb ösztönző intézkedésekkel rontja a jövő évi költségvetési kilátásokat, ezáltal növeli a magyar makrogazdasági pályában rejlő kockázatokat. Amennyiben a belföldi kockázatok túlságosan megnőnek, vagy a nemzetközi helyzetben történő változások miatt a befektetők kockázati ingerküszöbe csökken (pl. ha a Fed nem szállítja a megígért kamatcsökkentéseket), akkor a forint újra gyengülő pályára állhat."

A portfólióallokáció változásainál érdemes figyelembe venni, hogy az Amundi Alapkezelő ezt megelőzően utoljára 2023-ban vett részt a portfólióajánló sorozatban.

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Amundi Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 70%
  • EUR kitettség: 10%
  • USD kitettség: 10%
  • Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

