Amundi: K-alakú széttartás uralja a tőzsdét – ez az új befektetési valóság
"Az amerikai (és részben a világ-) gazdaság növekedési kilátásait egy K-alakú széttartás jellemzi, ahol a K felszálló, optimista kilátásokkal rendelkező ágát a technológia, mesterséges intelligencia és az ehhez kapcsolt iparágak, beruházások adják, miközben a K leszálló ágát alkotó hagyományos iparágak jelentik (autógyártás, házépítés, stb…), amelyek kilátásai romlanak és inkább stagnálással jellemezhetőek.
A Fed az egész gazdaság számára egységes kamatpolitikájának meghatározásakor akaratlanul is a K alsó ágára fókuszál, mivel a Fed kamatpolitikáját meghatározó foglalkoztatási számokra a technológiai beruházási boom nem hat pozitivan, sőt a legnagyobb beruházó technológiai mamutok foglalkoztatása csökkent 2021 óta. A munkaerőpiac a hagyományos iparágak romló kilátásainak megfelelő folyamatokat mutat, az új munkahelyek bővülése nulla közelébe esett a legutolsó 3 hónapban, amelyre adatokkal rendelkezünk.
Eközben az infláció csökkenése a célsáv fölött megakadt, de a Trump-kormányzat által a jelentősen megemelt vámok hatása egyelőre alig érzékelhető, és a pénzromlási ütemre is igaz az, ami a munkaerőpiacra: a mesterséges intelligencia beruházási boom hatásai egyelőre nem látszanak.
A gazdasági helyzetet így a munkaerőpiacon és az inflációs helyzeten keresztül letapogató Fed úgy érzékeli, hogy a gazdasági aktivitás visszafogott, hiszen csak a K leszálló, stagnáló ágának hatásait látja. A célsáv felett megrekedő infláció és a lelassuló foglalkoztatás bővülés még így is okozhatna bizonytalanságot a kamatszint kívánatos mértékét illetően (a célsáv feletti infláció kamatemelést, a lelassuló foglalkoztatás kamatcsökkentést igényelne válaszként), de ezt a bizonytalanságot a Fed augusztus végén fontos értékválasztó beszédében eloszlatta és a munkaerőpiaci kockázatok növekedése miatt a kamatcsökkentések folytatását ígérte.
A bejelentés óta Fed már két alkalommal mérsékelte az alapkamatot, egy teljes gazdaság szintjén robusztus növekedést mutató (az Atlanta Fed valós idejű GDP növekedési előrejelzése 4% közelébe emelkedett) gazdasági helyzetben, amivel a K felszálló ágában tovább fűti a beruházási és spekulációs burjánzást.
A Fed összgazdasági szinten lazának tekinthető kamatpolitikája kedvező környezetet teremt nem csak az amerikai, de a globális részvénypiac, sőt a kockázatos kötvénypiac számára is, főleg, hogy a kamatok csökkentése globális trend. A megengedő amerikai kamatpolitika regionális szinten növeli a kamatcsökkentések számára rendelkezésre álló teret, amit a globális jegybankok ki is használnak, a világszerte kumulált kamatcsökkentések száma az idei évben csúcsra emelkedett.
Ez a támogató monetáris környezet a kockázatos kötvény (fejlődő piaci és vállalati kötvények) és kockázatos regionális részvénypiacok emelkedésének fűtőanyaga, de természetesen a K felszálló ágához tartozó részvény szegmensekben generálja a legnagyobb emelkedést.
A fentiek miatt a kockázatos eszközöket felülsúlyozzuk mind a kötvény-, mind a részvénypiacon a hosszú távú átlaghoz képest. Ezt a felülsúlyt a kötvénypiacon inkább a fejlődő piacokon, részvényben pedig az olcsóbb európai és regionális piacokon alakítjuk ki.
Iparági vagy tematikus kitettségek esetében azokat a befektetési lehetőségeket keressük, ahol az eddig a K leszálló ágába tartozó eszközcsoportot a befektetők átminősítik a K felszálló, növekedési ágába, hogy elkerüljük a túlvett, zsúfolt és drága növekedési szegmenseket, amelyek jelentős emelkedésen vannak már túl.
Ilyennek látjuk az elektrifikáció, energiatermelés és tárolás, alternatív energia értékláncba tartozó részvényeket, bizonyos bányaipari szegmenseket, vagy a kínai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szereplőit, bár az utóbbiakban a vállalatvezetési kockázatok miatt óvatosak vagyunk.
A devizakitettség tekintetében óvatos deviza felülsúlyt alkalmazunk, mert a laza nemzetközi jegybanki hozzáállás ellenére az MNB egyelőre szigorúan viselkedik, ami a magas kamatokon keresztül erős vonzerőt jelent a forintban. A nemzetközi befektetők kockázati ingerküszöbe egyelőre magas, ezt azonban folyamatosan teszteli hogy a magyar kormány politikai okokból egyre agresszívabb ösztönző intézkedésekkel rontja a jövő évi költségvetési kilátásokat, ezáltal növeli a magyar makrogazdasági pályában rejlő kockázatokat. Amennyiben a belföldi kockázatok túlságosan megnőnek, vagy a nemzetközi helyzetben történő változások miatt a befektetők kockázati ingerküszöbe csökken (pl. ha a Fed nem szállítja a megígért kamatcsökkentéseket), akkor a forint újra gyengülő pályára állhat."
A portfólióallokáció változásainál érdemes figyelembe venni, hogy az Amundi Alapkezelő ezt megelőzően utoljára 2023-ban vett részt a portfólióajánló sorozatban.
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Amundi Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 70%
- EUR kitettség: 10%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 10%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Így áll Magyarország a nemzetközi fintech rangsorban: mutatjuk, miben léptünk előre
Kijött az MNB Fintech és Digitalizációs jelentése.
Tízezreket evakuálnak a Fülöp-szigeteken
Tájfun miatt.
Otthon Start: van, ahol kezd ereszteni a lakáspiaci lufi
Országosan 23 százalékkal csökkent az érdeklődés az Otthon Start Programnak megfelelő ingatlanok iránt.
Magyar technológia segíthet fenntarthatóbbá tenni az ipart
Szén-dioxid, mint alapanyag.
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Lebukott a számlagyár, közel 3 milliárd forintot csaltak el
5 éven át zajlott az áfacsalás.
Nagyon jó híreket közölt a Ryanair
Örülhetnek a befektetők.
Váratlan húzás az olajkartelltől - Felemelte olajár-előrejelzését a Morgan Stanley
Rövid távon magasabb árakat várnak.
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
A fix ár a kényelem illúziója: csapdahelyzet az energiapiacon
A régi beidegződések elengedésével jelentősen lehet spórolni az áramon.
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.